В Тутаеве задержали водителя, насмерть сбившего женщину
В Тутаеве возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина. Авария произошла 28 октября около 20:00 на улице Ленина, возле дома №86А. По данным УМВД по Ярославской области, водитель автомобиля Ford сбил двух пешеходов — женщину 1991 года рождения и ребенка 2020 года рождения — и скрылся.
Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Женщина впоследствии скончалась.
Водитель, мужчина 1977 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее, «Ъ-Ярославль» сообщал, что оба пешехода госпитализированы, а полиция проводит проверку. Позднее материалы проверки передали в следственное подразделение МО МВД России «Тутаевский», которое возбудило уголовное дело по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ.