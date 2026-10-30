В Тутаеве задержали водителя, насмерть сбившего женщину

В Тутаеве возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина. Авария произошла 28 октября около 20:00 на улице Ленина, возле дома №86А. По данным УМВД по Ярославской области, водитель автомобиля Ford сбил двух пешеходов — женщину 1991 года рождения и ребенка 2020 года рождения — и скрылся.