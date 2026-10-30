«Магнит» выплатил купонный доход по облигациям в сумме 337,4 млн рублей
Розничная сеть «Магнит» исполнила обязательства перед держателями биржевых облигаций, выплатив очередной купонный доход. Как следует из сообщения эмитента, опубликованного 29 октября 2026 года, выплата была произведена по выпуску серии БО-005Р-05 (ISIN RU000A10DPM5).
В рамках отчетного купонного периода, продлившегося с 29 сентября по 29 октября 2026 года, ПАО «Магнит» перечислило держателям бумаг 337,38 млн рублей без учета налогов. Размер выплаты на одну облигацию составил 12,66 рубля. Обязательство исполнено в полном объеме (100%).
АО «Тандер», управляющее сетью «Магнит», зарегистрировано в Краснодаре в 1996 году. Уставный капитал — 100 млн руб. Генеральный директор — Анна Мелешина. Владелец уставного капитала АО — ПАО «Магнит». Выручка «Тандера» за 2025 год составила 3 трлн руб., убыток — 22,5 млрд руб. Кредиторская задолженность компании на 31 декабря 2025 года составляла почти 300 млрд руб., дебиторская — 185,5 млрд руб.
Выплата была произведена в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. В обращении находится 26,65 млн облигаций данного выпуска. Бумаги были размещены в ноябре 2025 года в рамках Программы биржевых облигаций серии 005Р, зарегистрированной Банком России в июле 2024 года.
Ранее ПАО «Магнит» исполнило обязательства по выплате купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-006Р-01. Выплаты в размере 1,07 млрд руб. (без учета налогов) были произведены 26 октября 2026 года.
ПАО «Магнит» — крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России. Головной офис компании расположен в Краснодаре. Напомним, что в начале 2026 года компания также в полном объеме исполнила обязательства по погашению части номинальной стоимости предыдущего выпуска облигаций, что подтверждает стабильность ее долговой политики.
В мае текущего года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA до AA+.