К конкурсу на пост главы администрации Уфы допущены пять человек
3 ноября кандидаты должны сдать экзамены на знание законов
Конкурсная комиссия допустила пятерых кандидатов на пост главы администрации Уфы к оценке уровня знаний Конституции России, а также федерального, регионального законодательства и муниципальных правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Как сообщал «Ъ-Уфа», заявки на участие в конкурсе подали 12 человек. Предварительный отсев прошли гендиректор ООО «Газ-Сервис», экс-депутат Курултая Башкирии и горсовета Уфы от КПРФ Рустам Хафизов, первый замглавы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров, директор Горзеленхоза Уфы Ильдар Ардаширов, депутат Курултая Башкирии от ЛДПР Эдуард Сардаров и исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов. Остальных комиссия не допустила к экзаменам из-за нехватки документов, несоответствия требованиям устава города и регионального закона о местном управлении, а также федерального законодательства о муниципальной службе.
Экзамен 3 ноября проведет экспертная комиссия Совета муниципальных образований Башкирии. Конкурс состоится 9 ноября, а окончательное решение о новом главе администрации примут депутаты горсовета Уфы.