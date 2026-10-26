На пост мэра Уфы претендуют 12 человек

Первым публично заявил о намерении участвовать в конкурсе бывший депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии от КПРФ, владелец ООО «Газ-сервис» Рустам Хафизов. Также документы подала директор благотворительного фонда «Богатырь» Анастасия Балтер. Действующий исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов тоже будет участвовать в конкурсе.