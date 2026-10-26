На пост мэра Уфы претендуют 12 человек
В числе кандидатов — нынешние и экс-депутаты, предприниматели и безработные
12 кандидатов подали заявления на участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Прием документов закончился 23 октября.
Первым публично заявил о намерении участвовать в конкурсе бывший депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии от КПРФ, владелец ООО «Газ-сервис» Рустам Хафизов. Также документы подала директор благотворительного фонда «Богатырь» Анастасия Балтер. Действующий исполняющий обязанности сити-менеджера Рустам Шарипов тоже будет участвовать в конкурсе.
Кроме того, документы подали депутат Акбердинского сельсовета Иглинского района Ильдус Мулюков, первый замглавы администрации Стерлитамака по вопросам экономики и промышленности Артур Гафаров, экс-депутат горсовета Уфы, замдиректор охранной организации «Волкодав-2» Юрий Васильев. На должность также претендуют директор уфимского «Горзеленхоза» Ильдар Ардаширов, индивидуальный предприниматель Александр Рогов, депутат Курултая Башкирии Эдуард Сардаров, безработный Сергей Долгинцев, сотрудник ООО «РН-проектирование добыча» Ренат Гафиятов и владелец ООО «Магазин горячих туров» Латифа Малика.
30 октября состоится заседание комиссии, которая примет решение о допуске кандидатов к конкурсу, а сам конкурс назначен на 9 ноября. Окончательное решение о новом сити-менеджере примут депутаты горсовета.