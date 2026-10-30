Яхты и автомобили бывшего зампредправления «Роснано» Владимира Аветисяна выставлены на торги
Росимущество продаст с торгов яхты, автомобили, снегоходы, грузовые фургоны и гидроцикл предпринимателя Владимира Аветисяна. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».
Общая стоимость имущества превышает 50 млн руб. Самым дорогим лотом является итальянская яхта RIVA 33 2007 года выпуска стоимостью 32 млн руб.
Как отмечается в карточке торгов, имущество является арестованным.
В июле этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей корпорации, включая Владимира Аветисяна, занимавшего должность зампреда правления Анатолия Чубайса. Иск был связан с убытками «Роснано» от проекта Crocus Nano Electronics.
До этого, в апреле, суд по требованию «Роснано» взыскал с Анатолия Чубайса, Владимира Аветисяна и еще шестерых бывших топ-менеджеров госкорпорации 5,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от проекта «гибких планшетов» Plastic Logic.