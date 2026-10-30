Яхты и автомобили бывшего зампредправления «Роснано» Владимира Аветисяна выставлены на торги

До этого, в апреле, суд по требованию «Роснано» взыскал с Анатолия Чубайса, Владимира Аветисяна и еще шестерых бывших топ-менеджеров госкорпорации 5,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от проекта «гибких планшетов» Plastic Logic.