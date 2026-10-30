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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга

Яхты и автомобили бывшего зампредправления «Роснано» Владимира Аветисяна выставлены на торги

Росимущество продаст с торгов яхты, автомобили, снегоходы, грузовые фургоны и гидроцикл предпринимателя Владимира Аветисяна. Соответствующая информация размещена на сайте «Торги России».

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Общая стоимость имущества превышает 50 млн руб. Самым дорогим лотом является итальянская яхта RIVA 33 2007 года выпуска стоимостью 32 млн руб.
Как отмечается в карточке торгов, имущество является арестованным.
В июле этого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснано» о взыскании 11,9 млрд руб. с бывших руководителей корпорации, включая Владимира Аветисяна, занимавшего должность зампреда правления Анатолия Чубайса. Иск был связан с убытками «Роснано» от проекта Crocus Nano Electronics.
До этого, в апреле, суд по требованию «Роснано» взыскал с Анатолия Чубайса, Владимира Аветисяна и еще шестерых бывших топ-менеджеров госкорпорации 5,6 млрд руб. в качестве компенсации убытков от проекта «гибких планшетов» Plastic Logic.
Сабрина Самедова