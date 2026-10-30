В Абзелиловском районе построят всесезонную турбазу за 6,8 млрд рублей
ООО «Ике Тау Групп» планирует вложить в строительство всесезонной туристической базы в Абзелиловском районе более 6,8 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
В составе базы будут гостиничный комплекс, крытая ледовая площадка, бассейн, хилинг-центр и другие объекты. Ожидается, что работу на базе получат 500 человек.
Проект представили на «инвестиционном часе» в правительстве республики. Он получил статус приоритетного. Инвестору предоставят налоговые льготы. Администрация района будет содействовать в оформлении аренды земельного участка, говорится в сообщении.
ООО «Ике Тау Групп», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Аскарово Абзелиловского района в июне 2022 года. Компания занимается гостиничной деятельностью. Владельцами являются Егор Янков, Мария Юровицкая и Вячеслав Лакуста.