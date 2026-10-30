Семье ошибочно подозреваемого в убийствах девушек на Алтае выплатят компенсацию
Центральный райсуд Барнаула частично удовлетворил иск родственников Александра Анисимова, который ранее был подозреваемым по делу об убийстве 11 женщин в Алтайском крае. Решение было вынесено 30 октября.
Семье Александра Анисимова присудили моральную компенсацию в размере 1,2 млн руб. Из этой суммы 600 тыс. руб. получит вдова, еще 600 тыс. руб. направят троим детям в равных долях, пишет ТАСС. Семья заявляла иск на 70 млн руб.
Александр Анисимов проходил главным подозреваемым в деле о серии убийств абитуриенток Алтайского государственного технического университета в Барнауле. В октябре 2000 года его задержали. Изначально он отрицал свою вину, однако впоследствии написал явку с повинной, заявив, что причастен к исчезновению и убийствам пяти абитуриенток, а мотивом назвал разбой. Позднее во время следственного эксперимента Александр Анисимов покончил с собой.
Уголовное преследование Александра Анисимова было прекращено в марте 2024 года «в связи с непричастностью к совершению преступления». В 2025 году по этому уголовному делу был осужден бывший замглавы Калманского района Алтайского края Виталий Манишин. Его приговорили к 25 годам лишения свободы.