Семье ошибочно подозреваемого в убийствах девушек на Алтае выплатят компенсацию

Александр Анисимов проходил главным подозреваемым в деле о серии убийств абитуриенток Алтайского государственного технического университета в Барнауле. В октябре 2000 года его задержали. Изначально он отрицал свою вину, однако впоследствии написал явку с повинной, заявив, что причастен к исчезновению и убийствам пяти абитуриенток, а мотивом назвал разбой. Позднее во время следственного эксперимента Александр Анисимов покончил с собой.