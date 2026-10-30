Кубань обсуждает сотрудничество с Charoen Pokphand Group
Краснодарский край обсудил перспективы сотрудничества с одной из крупнейших азиатских корпораций Charoen Pokphand Group и тайским гостиничным оператором Centara. Встречи с представителями компаний провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в рамках визита в Таиланд.
На переговорах с директором по международным связям Charoen Pokphand Group обсуждалось взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и фармацевтике. По словам господина Кондратьева, регион готов не только поставлять на тайский рынок уже выпускаемую продукцию, но и адаптировать производство под местный спрос. Стороны также рассмотрели возможность размещения предприятий тайской корпорации на территории Краснодарского края.
Губернатор отметил, что регион с населением более 6 млн человек и туристическим потоком до 20 млн гостей в год представляет собой емкий рынок сбыта и потенциальную площадку для локализации производств. По его словам, задача сторон — выстраивать взаимодополняющее сотрудничество.
Отдельная встреча прошла с руководством гостиничной компании Centara, объединяющей отели и рестораны в 12 странах мира. Власти края рассчитывают привлечь оператора к развитию туристической инфраструктуры и повышению качества обслуживания на курортах региона.
По словам Вениамина Кондратьева, сейчас в Краснодарском крае строят 220 гостиничных комплексов общей стоимостью 1,5 трлн руб. При этом регион заинтересован не только в увеличении номерного фонда, но и в привлечении международных операторов, способных обеспечить высокий уровень сервиса.
Губернатор пригласил представителей обеих компаний посетить Кубань, чтобы познакомиться с местными винодельнями, агропредприятиями и санаторно-курортным комплексом.