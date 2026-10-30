Кубань обсуждает сотрудничество с Charoen Pokphand Group

На переговорах с директором по международным связям Charoen Pokphand Group обсуждалось взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и фармацевтике. По словам господина Кондратьева, регион готов не только поставлять на тайский рынок уже выпускаемую продукцию, но и адаптировать производство под местный спрос. Стороны также рассмотрели возможность размещения предприятий тайской корпорации на территории Краснодарского края.