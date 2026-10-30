Саратовская область завершила осеннюю закачку воды в четырех районах
С 2023 года стоимость процесса утроилась и достигла 150 млн рублей
Краснопартизанский, Балаковский, Краснокутский и Федоровский районы Саратовской области завершили осеннюю закачку воды. Об этом губернатор Роман Бусаргна написал в своем Telegram-канале.
На текущий момент в систему подано 18,7 млн куб. м воды из запланированных свыше 19 млн. Процесс наполнения продолжается в Ершовском (97,2%), Александрово-Гайском (91,2%), Новоузенском (82,1%) и Питерском (49,7%) районах.
В 2023 году из резервного фонда области на эти цели выделялось 50 млн руб., в 2024 году сумма выросла до 91,5 млн руб., а в 2025-м превысила 127 млн руб. В текущем году на заполнение 85 водоемов из регионального бюджета направлено более 150 млн руб. Первые районы отчитались о завершении закачки уже к концу октября, тогда как в предыдущие периоды аналогичные отчеты поступали лишь в конце ноября. Средства выделяются для гарантированного водоснабжения сельских территорий и нужд агропромышленного комплекса в зимне-весенний период.