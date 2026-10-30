Отказ прекратить съемку в ГИБДД стоил астраханцу двух тысяч рублей
Суд оштрафовал астраханца на 2 тыс. руб. за отказ прекратить видеосъемку в здании регионального ГИБДД УМВД России. Решение районного суда подтвердила апелляционная инстанция, сообщили в пресс-службе Астраханского областного суда.
По данным материалов дела, в июне этого года Дамир Дунаилов вопреки требованиям правоохранителей начал снимать видео в помещении КПП отдельного спецбатальона ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области. При этом съемка в этом помещении запрещена ведомственными нормативными актами МВД РФ. Советский районный суд Астрахани признал мужчину виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил штраф.
Господин Дунаилов обжаловал решение первой инстанции в областном суде. Мужчина попросил отменить постановление и прекратить производство по делу, сославшись на отсутствие доказательств своей вины. Кроме этого, астраханец заявил, что ему не разъяснили его права при составлении протокола и не дали вызвать адвоката.
Астраханский облсуд пришел к выводу, что вина Дамира Дунаилова доказана, а нарушений материального и процессуального закона не было.