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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Средняя Волга

Прокуратура начала проверку ДТП с трамваем и автомобилем в Саратове

В аварии погиб водитель Chevrolet Niva

МВД

Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая в Октябрьском районе Саратова. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Сегодня на ул. Политехническая столкнулись трамвай и Chevrolet Niva. Машину зажало между столбом и вагоном. Водитель машины погиб на месте.
В рамках проверки силовики оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура проконтролирует разбирательство.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута «9Д». За рулем была 48-летняя водитель.
Дарья Васенина