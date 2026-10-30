Прокуратура начала проверку ДТП с трамваем и автомобилем в Саратове
В аварии погиб водитель Chevrolet Niva
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП с участием трамвая в Октябрьском районе Саратова. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Сегодня на ул. Политехническая столкнулись трамвай и Chevrolet Niva. Машину зажало между столбом и вагоном. Водитель машины погиб на месте.
В рамках проверки силовики оценят соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Прокуратура проконтролирует разбирательство.
В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что в ДТП попал трамвай маршрута «9Д». За рулем была 48-летняя водитель.