Авария с трамваем и машиной произошла в Саратове
Легковушку зажало между вагоном и столбом
ДТП с трамваем случилось в Октябрьском районе Саратова. Подробности сообщил начальник Управления региональной безопасности регионального правительства.
Информация о ЧП поступила МЧС в 12:14. Авария произошла на ул. Политехническая, 65/1. С трамваем столкнулся автомобиль Chevrolet Niva.
Машину зажало между вагоном и столбом. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Сейчас спасатели достают тело из автомобиля.
На месте происшествия работают областные и городские спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.