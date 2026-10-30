Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Средняя Волга

Авария с трамваем и машиной произошла в Саратове

Легковушку зажало между вагоном и столбом

Telegram-канал Юрия Юрина

ДТП с трамваем случилось в Октябрьском районе Саратова. Подробности сообщил начальник Управления региональной безопасности регионального правительства.
Информация о ЧП поступила МЧС в 12:14. Авария произошла на ул. Политехническая, 65/1. С трамваем столкнулся автомобиль Chevrolet Niva.
Машину зажало между вагоном и столбом. В результате ДТП погиб водитель легковушки. Сейчас спасатели достают тело из автомобиля.
На месте происшествия работают областные и городские спасатели, медики скорой помощи и сотрудники ДПС. Специалисты устанавливают обстоятельства ЧП.
Дарья Васенина