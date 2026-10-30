В топ-400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири вошли свыше 40 пермских предприятий
По итогам 2025 года 41 пермская компания вошла в топ-400 крупнейших организаций Урала и Западной Сибири по объему выручки от реализации продукции, работ и услуг. Рейтинг подготовлен аналитическим центром «Эксперт». Первое место среди крупнейших компаний Пермского края заняло ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (5-е место в общем рейтинге). Объем реализации его продукции в прошлом году составил 968,4 млрд руб. На втором месте — ПАО «Уралкалий» с объемом реализации 463,3 млрд руб. (10-е место в общем рейтинге). Третью строчку по Прикамью и 35-ю по Уралу и Сибири заняло АО «ЭР-Телеком Холдинг». Объем реализации продукции компании в 2025 году достиг 110,1 млрд руб.
Четвертое место занял «Газпром трансгаз Чайковский» (46-е место в общероссийском рейтинге), пятое — «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (50-е место). Далее следуют «Метафракс Кемикалс» (87-е место), Юговской комбинат молочных продуктов (96-е), «НСХ Азия дриллинг» (ГК «Нефтьсервисхолдинг», 106-е), «Планета здоровья холдинг» (117-е), Пермская научно-производственная приборостроительная компания (138-е), «Новомет-Пермь» (148-е), «ОДК-Авиадвигатель» (156-е); 157-ю строчку рейтинга занял «Сатурн-Р-Авто», за ним «Уралмостострой». На 164-й оказался «Маслозавод Нытвенский», на 168-й — «Грайф-Пермь».
Место компаний в рейтинге эксперты определяли путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2025 году. В случае невозможности применения этого показателя в силу специфики деятельности использовались данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу.