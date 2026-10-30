В топ-400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири вошли свыше 40 пермских предприятий

По итогам 2025 года 41 пермская компания вошла в топ-400 крупнейших организаций Урала и Западной Сибири по объему выручки от реализации продукции, работ и услуг. Рейтинг подготовлен аналитическим центром «Эксперт». Первое место среди крупнейших компаний Пермского края заняло ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» (5-е место в общем рейтинге). Объем реализации его продукции в прошлом году составил 968,4 млрд руб. На втором месте — ПАО «Уралкалий» с объемом реализации 463,3 млрд руб. (10-е место в общем рейтинге). Третью строчку по Прикамью и 35-ю по Уралу и Сибири заняло АО «ЭР-Телеком Холдинг». Объем реализации продукции компании в 2025 году достиг 110,1 млрд руб.