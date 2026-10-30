Во Владикавказе снова ищут подрядчика на ремонт водоснабжения за 2,2 млрд рублей

В рамках контракта подрядчику необходимо выполнить: подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, наружных сетей канализации и водоснабжения, трубопроводов, дорожной одежды автомобильных дорог, благоустройство. Срок исполнения контракта — до 30 ноября 2030 года.