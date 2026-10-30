Во Владикавказе снова ищут подрядчика на ремонт водоснабжения за 2,2 млрд рублей
В Северной Осетии объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика по реконструкции системы водоснабжения Владикавказа (I этап). Начальная цена контракта — 2,2 млрд руб. Сведения размещены на портале госзакупок.
Заказчик — ГКУ «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия — Алания». Прием заявок осуществляется до 12 ноября 2026 года.
В рамках контракта подрядчику необходимо выполнить: подготовительные и земляные работы, устройство фундаментов и оснований, наружных сетей канализации и водоснабжения, трубопроводов, дорожной одежды автомобильных дорог, благоустройство. Срок исполнения контракта — до 30 ноября 2030 года.
Конкурс объявлен повторно — итоги предыдущей процедуры по данному объекту не завершились заключением контракта.