Мэрия Астрахани через суд добивается сноса павильонов у «Детского мира. Кувырок»

Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель Алсу Шабанова. Власти требуют признать объекты капитального строительства самовольными постройками, аннулировать право собственности ответчицы и обязать ее за собственный счет демонтировать здания в течение трех месяцев после вступления решения в силу. Параллельно мэрия настаивает на прекращении нецелевого использования участков, имеющих разрешенный вид использования «для эксплуатации торгово-остановочного комплекса» и «торговый киоск», а также на запрете передавать права по ним третьим лицам.