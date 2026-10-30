Мэрия Астрахани через суд добивается сноса павильонов у «Детского мира. Кувырок»
Регистрировать сделки с имуществом запрещено
Администрация Астрахани добивается через суд принудительного сноса одноэтажного здания и навеса у остановки общественного транспорта «Детский мир. Кувырок» на улице Анри Барбюса. Одновременно с иском о ликвидации объектов мэрия добилась запрета на любые сделки с этой коммерческой недвижимостью.
Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель Алсу Шабанова. Власти требуют признать объекты капитального строительства самовольными постройками, аннулировать право собственности ответчицы и обязать ее за собственный счет демонтировать здания в течение трех месяцев после вступления решения в силу. Параллельно мэрия настаивает на прекращении нецелевого использования участков, имеющих разрешенный вид использования «для эксплуатации торгово-остановочного комплекса» и «торговый киоск», а также на запрете передавать права по ним третьим лицам.
Администрация настаивает на наложении судебной неустойки в размере 20 тыс. руб. за каждый день просрочки исполнения решения.
Согласно схемам размещения нестационарных торговых объектов, у остановки «Кувырок» (ранее «Детский мир» — “Ъ”) предусматривался павильон для реализации продовольственных товаров. По версии мэрии, фактическая застройка территории капитальными сооружениями вышла за рамки разрешенного формата НТО и нарушила права неопределенного круга лиц на благоприятную среду обитания.
Арбитражный суд Астраханской области 4 июня удовлетворил ходатайство городской администрации об обеспечительных мерах. Судья Руслан Абдуллин запретил Управлению Росреестра по региону совершать любые регистрационные действия — переход права, отчуждение, обременение — в отношении двух земельных участков площадью 238 кв. м и 16,6 кв. м, а также расположенных на них одноэтажного нежилого объекта и сооружения-навеса.