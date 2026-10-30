В Ростове задержали бывшего руководителя дорожной компании по делу о мошенничестве
В Ростове-на-Дону задержан бывший директор коммерческой организации, работавшей в сфере дорожного строительства. Его подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, два эпизода) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Как рассказал «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о компании «Ростовавтодор». Ранее ее также возглавлял бывший министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев, в отношении которого возбудили уголовное дело о легализации денег или имущества.
По версии следствия, в 2024–2025 годах задержанный, зная об убыточности предприятия, внес в бухгалтерскую отчетность недостоверные сведения о прибыли по итогам 2023 и 2024 годов. Документы с ложными данными были направлены в налоговые органы и профильные министерства региона.
На основании отчетности за 2023 год подозреваемый незаконно получил вознаграждение в размере более 1,4 млн руб.
Кроме того, с августа 2023 года по март 2024 года он заключил с футбольным клубом договоры на оказание рекламных услуг и перечислил ему 12 млн руб. вместо того, чтобы погасить часть кредиторской задолженности организации, которую оценивали в более чем 245 млн руб.
Расследование ведется на основании материалов региональных управлений ФСБ и МВД. Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигуранта. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения.