У хакеров начался учебный год

В начале сентября на российские EdTech-сервисы были совершены мощные DDoS-атаки. Пик сетевой нагрузки на одном из ресурсов достиг 2,1 млн пакетов в секунду, что почти в 30 раз превысило базовые показатели. В начале учебного года нагрузка на образовательные платформы традиционно растет, но порог входа для злоумышленников снижается из-за новых инструментов. Ущерб же от атак может оказаться существенно выше стоимости простоя из-за срывов занятий и потери доверия пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В начале сентября российские EdTech-сервисы подверглись мощным DDoS-атакам, рассказали “Ъ” эксперты ИБ-компании Servicepipe. В одном из эпизодов нагрузка выросла почти в 30 раз. Так, 2 сентября системы мониторинга Servicepipe зафиксировали несколько эпизодов подозрительной активности с признаками DDoS-атак на нескольких игроков рынка онлайн-образования. В одном случае интенсивность входящих запросов достигала около 139 тыс. в минуту. Во втором — около 66,5 тыс. Оба события были классифицированы системой как атаки на уровне приложений. Более серьезный всплеск был зафиксирован около 22 часов. На инфраструктуре другого EdTech-игрока произошел резкий рост сетевой активности: с базового уровня около 71,5 тыс. пакетов в секунду до 2,1 млн пакетов. Это соответствует росту почти в 30 раз.

Повышенная вредоносная активность наблюдалась также 3 и 4 сентября. Несмотря на уже относительно невысокую мощность, эти атаки были ощутимы для сервисов. «Дело в том, что не всегда к выводу из строя приводят мощные атаки. Иногда сервис могут вывести небольшое количество запросов, заставляющих отдавать тяжелые ответы, особенно если сервис рассчитан на малую нагрузку»,— отмечает заместитель гендиректора Servicepipe Даниил Щербаков.

Рынок образовательных сервисов по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 12%, выручка топ-100 сервисов превысила 73 млрд руб., оценивали в Smart Ranking.

DDoS-атаки на отрасль носят ярко выраженный сезонный характер. В 2025 году в сентябре «одна из атакованных сейчас компаний также дважды столкнулась с DDoS-атаками». К тому же организация подобных атак становится проще и доступнее, отмечает эксперт отдела сетевых технологий Angara Security Дмитрий Кушнарев. В результате для проведения атаки уже не требуются глубокая техническая экспертиза и значительные собственные ресурсы.

Усиление атак на всех уровнях подтверждает и другой центр мониторинга угроз — Curator. По словам директора по клиентским решениям компании Эдгара Микаеляна, в их инфраструктуре за период с 21 августа по 7 сентября была зафиксирована мощная атака с пиком в 11,4 Гбит/с и 3,8 млн пакетов в секунду. «Полагаю, начало учебного года — традиционно активный период для атак на образовательные платформы: аудитория резко вырастает, нагрузка на инфраструктуру повышается, и атакующие это знают»,— добавил он. В «Яндексе» и VK, где развивают направление онлайн-образования, отказались от комментариев. “Ъ” направил запрос в «Нетологию» и Skillbox.

«Образовательный сегмент долгое время если не игнорировал, то не уделял должного внимания кибербезопасности»,— отмечает независимый эксперт в сфере EdTech Анастасия Миронова. По ее словам, часто под угрозу попадают личные данные детей. Работа с этими данными требует «особого внимания и современных подходов к кибербезопасности», считает эксперт.

Для EdTech ущерб от DDoS-атак может быть существенно выше стоимости самого простоя: это сорванные занятия, возвраты, нагрузка на поддержку и, главное, потеря доверия пользователей, говорит руководитель группы аналитики L1 GSOC «Газинформсервис» Андрей Жданухин. Он также не отрицает, что за атаками может стоять недобросовестная конкуренция. «DDoS сегодня может использоваться для вымогательства, давления на бизнес или как отвлекающий маневр перед другими атаками»,— напомнил он.

Филипп Крупанин