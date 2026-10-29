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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
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Право быть собой

Ляйсан Утяшева о цене успеха, роскоши собственного времени и спектакле «Ноль», который предлагает искать не готовые ответы, а новые точки отсчета

Игорь Вавилов

Если сегодня посмотреть на вашу жизнь со стороны, кажется, что вы состоялись во всех возможных ролях: спортсменка, телеведущая, предприниматель, мама, жена, автор спектаклей. Какая из них сегодня вам ближе всего — и от какой вы постепенно отказываетесь?
Знаете, я никогда не умела быть кем-то одним. Мне всегда хотелось пробовать, исследовать, открывать в себе что-то новое.
И, наверное, самое интересное, что с возрастом я перестала воспринимать свои роли как отдельные жизни.
Спортсменка во мне до сих пор живет. Она помогает мне собираться, когда сложно, не бояться большой работы и доводить начатое до конца. Телеведущая научила меня слышать людей. А мама и жена каждый день напоминают, что есть вещи, которые невозможно измерить никакими профессиональными достижениями.
Но сегодня мне особенно интересна роль женщины, которая может создавать что-то свое. Не просто выходить в кадр или выполнять задачу, а придумывать целые миры, рассказывать истории через движение, эмоции, театр.
От чего я отказываюсь? От необходимости все время что-то доказывать. Мне больше не хочется соответствовать представлению о том, какой должна быть успешная женщина. Хочется самой определять, что для меня успех, счастье и правильный выбор.
И, наверное, сегодня мне ближе всего просто быть Ляйсан. Без обязательного продолжения в виде должности, статуса или очередного достижения.

Игорь Вавилов

Вы человек высокой дисциплины. Можете ли вы позволить себе жить без плана? Или спонтанность тоже требует предварительной подготовки?
Спорт научил меня, что дисциплина — это не наказание, а инструмент. Когда ты много лет живешь в режиме тренировок, сборов и соревнований, план становится частью тебя.
Но есть один нюанс: раньше мне казалось, что если я все правильно спланирую, то смогу контролировать жизнь. А жизнь, как мы знаем, очень любит вносить свои коррективы.
Сейчас я гораздо спокойнее отношусь к тому, что что-то может пойти не по плану. Иногда лучший день — это тот, в котором ты ничего не запланировала. Проснулась, почувствовала, что хочется побыть с семьей, куда-то поехать, приготовить что-нибудь вкусное или просто никуда не торопиться.
Спонтанность, конечно, тоже требует внутренней готовности. Нужно уметь отпустить контроль, не испытывать чувство вины за отдых и не думать каждую минуту о том, сколько полезного ты могла бы сейчас сделать.
Поэтому мой ответ — да, я могу позволить себе жить без плана. Но, честно говоря, моя внутренняя гимнастка иногда все-таки открывает ежедневник!
У вас сильная публичная биография. Есть ли сегодня часть вашей жизни, которую вы принципиально не хотите превращать в контент?
Безусловно. Я вообще считаю, что публичность не означает, что человек должен принадлежать публике целиком.
Я могу делиться своим опытом, рассказывать о работе, творчестве, каких-то важных выводах. Если моя история кому-то помогает, вдохновляет или дает возможность почувствовать, что он не один со своими переживаниями, для меня это ценно.
Но есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи. Не потому, что в них есть какая-то тайна, а потому, что близость невозможно построить на постоянном присутствии зрителя.
Мне важно, чтобы у меня оставалось пространство, где я не телеведущая, не публичный человек и не героиня интервью. Где я просто жена, мама, дочь, подруга. Где можно быть разной, не объяснять свои эмоции и не думать, как это будет выглядеть со стороны.
Я не хочу, чтобы каждый важный момент моей жизни автоматически становился историей для социальных сетей.
Мне кажется, сегодня одна из самых больших роскошей в публичной профессии — это право оставить что-то только себе.
Вы много говорите о работе над собой.
А существует ли точка, в которой человек может сказать: «Все, я достаточно себя улучшала, теперь просто поживу»?
Мне кажется, такая точка обязательно должна существовать. Иначе можно всю жизнь провести в попытках стать какой-то другой версией себя, так и не познакомившись с той, которая уже есть.
Я очень хорошо знаю, что такое постоянное преодоление. В спорте ты все время работаешь над собой: сегодня нужно сделать больше, завтра — лучше, послезавтра — победить. Это формирует характер, но у такого подхода есть и обратная сторона: однажды ты можешь начать воспринимать себя исключительно через собственные достижения.
Я долго училась понимать, что со мной происходит, слышать свои желания, принимать эмоции. И для меня работа над собой сегодня — это не только развитие, но и умение вовремя остановиться.
Необязательно каждое переживание превращать в урок, каждую ошибку — в повод для самоанализа, а каждый свободный час — в инвестицию в собственное развитие.
Иногда ты уже достаточно сделала. Можно просто прожить хороший день, посмеяться с близкими, съесть что-нибудь вкусное, посмотреть кино и лечь спать без списка задач на завтра.
Мне кажется, взросление начинается в том числе с понимания: ты не обязана постоянно становиться лучше, чтобы заслуживать хорошую жизнь.
Что сегодня для вас означает слово «успех»? И изменилось ли это определение за последние десять лет?
Конечно, изменилось. И, наверное, довольно сильно.
Когда ты профессиональная спортсменка, успех очень понятен: соревнования, медали, места, результаты. Есть цель, к которой ты идешь, и есть момент, когда становится ясно, достигла ты ее или нет.
Потом ты выходишь в совершенно другую жизнь, и оказывается, что здесь нет судьи, который поднимет табличку с твоим результатом. Ты сама определяешь, что считать победой.
Сегодня для меня успех — это возможность заниматься тем, что действительно интересно, создавать проекты, которыми я горжусь, и при этом не терять связь с собой и близкими.
Мне важно чувствовать, что я развиваюсь, что мне самой любопытно жить, что я не работаю исключительно на поддержание определенного образа.
И еще для меня очень изменилось отношение к цене успеха. Раньше, наверное, я могла бы сказать, что ради большой цели нужно потерпеть. Спорт действительно приучает терпеть. Но сейчас я понимаю: важно не только то, чего ты достигла, но и то, какой ценой.
Если ты получила все, о чем мечтала, но совершенно потеряла себя, свои отношения, способность радоваться обычным вещам, мне кажется, это повод пересмотреть определение успеха.
Сегодня я хочу не просто много успевать. Я хочу, чтобы мне нравилась жизнь, которую я строю.
Как вы принимаете решение: во что стоит вкладывать силы, а от чего пора отказаться?
С возрастом я стала гораздо внимательнее относиться к своим ресурсам. Раньше мне казалось: если ты способна справиться с задачей, значит, обязательно должна за нее взяться. Сейчас я понимаю, что это совершенно разные вещи.
Я стараюсь задавать себе несколько вопросов. Мне действительно интересно то, что я собираюсь делать. Соответствует ли это моим ценностям? Даст ли мне этот опыт что-то важное? И что я отдам взамен — свое время, силы, внимание близким?
Потому что у любого решения есть цена. Даже если речь идет о прекрасном проекте.
Спорт научил меня не бросать начатое при появлении сложностей. И это качество мне очень помогает. Но я также учусь отличать сложность, которую нужно преодолеть, от ситуации, в которой пора изменить маршрут.
Мне кажется, иногда мы продолжаем держаться за что-то только потому, что уже много туда вложили. Время, эмоции, силы. И нам трудно признать, что этот этап закончен.
А ведь отказ — это не всегда поражение. Иногда это освобождение места для чего-то нового.
Сегодня я стараюсь выбирать не только то, куда могу вложить силы, но и то, ради чего мне действительно хочется их вкладывать.
Сегодня роскошь для вас — это дорогая вещь, свободный день, возможность уехать, тишина или что-то совершенно другое?
Мне кажется, самая большая роскошь — это возможность распоряжаться собственным временем и не чувствовать, что ты кому-то что-то постоянно должна.
Я люблю красивые вещи, красивые места, путешествия. Конечно, все это приносит удовольствие. Но со временем начинаешь понимать, что впечатления и состояние внутри тебя гораздо важнее самой вещи.
Роскошь — это проснуться утром и не бежать сразу в телефон. Гораздо важнее провести время с семьей, когда никто никуда не торопится. Возможность уехать туда, где тебя никто не знает, и просто побыть собой.
Еще для меня роскошь — это внутреннее спокойствие. Когда не нужно никому ничего доказывать, сравнивать себя с другими, переживать, что ты недостаточно сделала или недостаточно хороша.
Мы так часто стремимся получить больше, что иногда забываем научиться получать удовольствие от того, что у нас уже есть.
Поэтому сегодня я бы выбрала время. Время для себя, для близких, для новых впечатлений. Потому что деньги можно заработать снова, а прожитый день уже не вернешь.
Какой у вас сейчас личный «антистресс»: спорт, одиночество, путешествия, еда, разговоры, сон?
Знаете, я бы не назвала что-то одно. Мне кажется, это вообще ловушка — искать универсальный способ справиться со стрессом, который должен работать всегда.
Спорт, безусловно, остается частью моей жизни. Движение помогает мне почувствовать собственное тело, переключить внимание, вернуться в тот момент, когда мысли начинают бежать быстрее, чем нужно.
Но сейчас я лучше понимаю, что иногда мне нужно совсем другое. Побыть в тишине, отключить телефон, выспаться, спокойно поесть, поговорить с человеком, которому доверяю.
И я больше не считаю отдых слабостью. Раньше можно было воспринимать усталость как сигнал, что нужно собраться и еще немного потерпеть. Сейчас я стараюсь воспринимать ее как сообщение от организма: остановись, обрати на себя внимание.
Еще очень помогает юмор. У нас с Пашей в этом смысле прекрасная система взаимной поддержки. Иногда возможность посмеяться над ситуацией возвращает тебе ощущение масштаба: оказывается, не все так страшно, как казалось пять минут назад.
И, наверное, мой главный антистресс сегодня — это умение не требовать от себя немедленно стать счастливой, спокойной и продуктивной. Иногда нужно просто пережить непростой день, дать себе время и двигаться дальше!
Какой навык вы хотели бы передать детям: дисциплину, самостоятельность, умение зарабатывать, способность выбирать свое окружение или что-то другое?
Я бы хотела передать детям способность слышать себя и при этом понимать, что свобода всегда связана с ответственностью.
Дисциплина, конечно, важна. Она многое дает человеку: учит выполнять обещания, уважать чужое время, не сдаваться при первой трудности. Спорт очень многое сформировал во мне, и я благодарна за этот опыт.
Но мне бы не хотелось, чтобы дети воспринимали дисциплину как необходимость постоянно соответствовать чужим ожиданиям. Для меня гораздо важнее, чтобы они понимали, зачем им что-то нужно, чего они хотят сами и готовы ли работать ради этого.
Я хочу, чтобы они были самостоятельными, умели принимать решения и не боялись ошибаться. Чтобы понимали ценность денег, но не измеряли ими ценность человека. Чтобы умели выбирать свое окружение, распознавать искренность и не пытались заслужить любовь тех, кто не готов ее дать.
И еще я хочу, чтобы они знали: им не нужно проживать мою жизнь или жизнь папы. У них будет собственный путь, собственные интересы и собственные представления о счастье.
Наша задача как родителей — не написать за них сценарий, а дать им опору, с которой они смогут отправиться в самостоятельную жизнь.
Если они вырастут людьми, которые умеют любить, отвечать за свои поступки, уважать себя и других, не бояться быть собой, я буду считать, что мы многое сделали правильно.
22 ноября вы привозите «Ноль» в Екатеринбург. Есть ли у вас ощущение, что у разных городов бывает разная театральная публика? И чего вы ждете именно от Екатеринбурга?
Мне кажется, у каждого города есть свой ритм, свой характер и свое восприятие искусства. Мне всегда интересно не столько предугадать реакцию зрителя, сколько встретиться с ним через спектакль и рассказать свою историю. Я уверена, это будет очень проникновенно именно в Екатеринбурге. Мне безумно интересно, какие вопросы спектакль вызовет у екатеринбургского зрителя и какие смыслы он в нем увидит.

Александр Мультиков

«Ноль» — это философская история: Вселенная, время, эволюция сознания, поиск смысла... Почему именно сейчас вам захотелось говорить со зрителем на таком языке?
Мы живем в мире невероятного технологического прогресса, постоянно движемся вперед, постоянно создаем что-то новое. Мне интересно задать вопрос: а что при этом происходит с нами самими? Что мы приобретаем вместе с развитием и что, возможно, теряем?
И мне важно говорить об этом не через готовые ответы, а через тело, движение и образы. Иногда пластика может выразить то, для чего еще не придуманы слова. Мне хочется, чтобы зритель не просто наблюдал за происходящим на сцене, а на какое-то время оказался внутри него.
Вы говорите, что «Ноль» — это одновременно продолжение предыдущего опыта и его обнуление. Что именно в себе вам самой пришлось «обнулить», чтобы сделать этот спектакль?
У меня большой опыт в художественной гимнастике, в работе с телом и с предметом и в создании спектаклей. И, конечно, со временем появляются привычные способы решения задач.
Обнулить — не значит забыть весь свой опыт. Скорее, это значит перестать воспринимать его как единственно возможный путь. Оставить знания при себе, но позволить себе сомневаться, экспериментировать, искать другие решения.
Это и есть самое интересное состояние в творчестве: когда ты уже многое умеешь, но все еще способен удивляться и не знаешь заранее, к чему придешь.
В спектакле вы сознательно разрушаете привычное разделение между гимнастикой и современным танцем. Не было ли страшно отказаться от языка, который вы знаете лучше всего?
Для меня это не отказ от своего языка, а попытка расширить его. Иногда, чтобы открыть для себя что-то новое, нужно на время перестать говорить на том языке, которым владеешь свободнее всего.

Александр Мультиков

Что для вас ноль: пустота, точка перезагрузки или возможность начать заново?
«Ноль» для меня — это попытка посмотреть на человека через время. Мы начинаем практически с нулевой точки — с рождения первой клетки, первого импульса жизни — и постепенно движемся к человеку сегодняшнему, к миру технологий и невероятного прогресса.
При этом мне не хочется давать зрителю готовый философский ответ. Мне гораздо интереснее оставить его с вопросами: где сегодня наша точка отсчета? Что в нас осталось от самого первого, живого и настоящего?
И если однажды все обнулить — с чего человек начнет снова?
Если человек после «Ноля» ничего не понял, но начал задавать себе вопросы, вы считаете, спектакль состоялся?
Да, безусловно. Мне кажется, искусство вообще не всегда должно что-то объяснять. Наш спектакль — как путешествие через образы, тела и состояния. Что-то зритель может считать сразу, что-то почувствует на уровне эмоций, а к чему-то вернется уже после спектакля.
Если воспринимать ноль как точку отсчета, с которой все начинается, с чего вы хотели бы начать следующую главу своей жизни?
С любопытства. С желания снова оказаться в той точке, где ты не знаешь всех ответов и можешь позволить себе исследовать что-то новое.
Очень важно не застывать в собственном опыте, даже если он большой и во многом определяет тебя. Хочется сохранять способность удивляться, пробовать непривычное, менять угол зрения и не бояться выходить за пределы уже найденного.
В творчестве для меня это особенно важно: каждый новый проект должен не просто продолжать предыдущий, а открывать какую-то новую главу.
Беседовала Марина Архипова

"Стиль. Мужчины". Приложение №202

от 30.10.2026, стр. 32
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Стиль. Урал
Интервью. Урал