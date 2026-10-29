Право быть собой

И мне важно говорить об этом не через готовые ответы, а через тело, движение и образы. Иногда пластика может выразить то, для чего еще не придуманы слова. Мне хочется, чтобы зритель не просто наблюдал за происходящим на сцене, а на какое-то время оказался внутри него.