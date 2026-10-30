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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Сибирь

В Горном Алтае найдено тело сотрудника МЧС с огнестрельным ранением

В Республике Алтай обнаружили тело пропавшего в середине октября сотрудника МЧС Игоря Большакова. По данным ТАСС, у него зафиксировано огнестрельное ранение.
17 октября сотрудник пятой пожарно-спасательной части главного управления МЧС по региону отправился на пасеку и пропал в 26 км от села Чемал. С этого дня велись его активные поиски. В них участвовали сотрудники правоохранительных органов и МЧС, родственники и односельчане погибшего.
Александра Стрелкова