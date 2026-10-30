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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга-Урал

Первым генконсулом Белоруссии в Казани стал Дмитрий Харитончик

Ранее дипломат возглавлял производителя бытовой техники «Атлант»
Дмитрий Харитончик стал первым генеральным консулом Белоруссии в Казани. С ним встретился раис Татарстана Рустам Минниханов и поздравил со вступлением в должность. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Решение об открытии генконсульства в Казани приняли весной 2026 года. До этого в городе работало отделение посольства Белоруссии в России.
Господину Харитончику 51 год. С марта 2024 года по сентябрь 2026 года он занимал пост генерального директора ЗАО «Атлант». Ранее был заместителем министра промышленности Белоруссии и председателем Могилевского областного совета депутатов.
Анар Зейналов