Первым генконсулом Белоруссии в Казани стал Дмитрий Харитончик
Ранее дипломат возглавлял производителя бытовой техники «Атлант»
Дмитрий Харитончик стал первым генеральным консулом Белоруссии в Казани. С ним встретился раис Татарстана Рустам Минниханов и поздравил со вступлением в должность. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Решение об открытии генконсульства в Казани приняли весной 2026 года. До этого в городе работало отделение посольства Белоруссии в России.
Господину Харитончику 51 год. С марта 2024 года по сентябрь 2026 года он занимал пост генерального директора ЗАО «Атлант». Ранее был заместителем министра промышленности Белоруссии и председателем Могилевского областного совета депутатов.