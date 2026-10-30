Один на миллион

Сегодня крупнейшие дома стремятся приобрести для своих коллекций лучшие образцы, и дело не только в уважении к ювелирным традициям. Эксперты премиального бренда CHAMOVSKIKH объясняют, что внимание к рубинам во многом обусловлено ограниченностью сырья высокого качества. Драгоценные камни — исчерпаемый ресурс, и с каждым годом встретить рубин премиальных характеристик свыше одного карата становится все сложнее. Поэтому в экспертной среде рубины считаются надежным инструментом сохранения и приумножения капитала. Специалисты CHAMOVSKIKH рекомендуют обращать внимание на комплекс параметров, к которым относятся: размер, цвет, чистота, качество огранки и отсутствие следов облагораживания. Эталонными признаны рубины Pigeon’s Blood — «голубиная кровь». Соответствующие камни отличаются ярко-красным оттенком, иногда с пурпурной компонентой, не имеют видимой цветовой зональности, включений и следов облагораживания. Заявленные данные должен подтверждать сертификат авторитетной геммологической лаборатории уровня GRS, Gubelin, SSEF или GIA.