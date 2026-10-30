Один на миллион
Почему редкий рубин становится новой формой роскоши и инвестиций
Если бриллиант называют королем драгоценных камней, то рубин достоин носить титул императора. Неслучайно именно этот минерал устойчиво ассоциируется с пассионарностью своего обладателя, энергией и внутренней силой. Огненное сияние рубина на протяжении тысячелетий покоряет сердца, и с течением времени его ценность в мире высокого ювелирного искусства только растет.
Сегодня крупнейшие дома стремятся приобрести для своих коллекций лучшие образцы, и дело не только в уважении к ювелирным традициям. Эксперты премиального бренда CHAMOVSKIKH объясняют, что внимание к рубинам во многом обусловлено ограниченностью сырья высокого качества. Драгоценные камни — исчерпаемый ресурс, и с каждым годом встретить рубин премиальных характеристик свыше одного карата становится все сложнее. Поэтому в экспертной среде рубины считаются надежным инструментом сохранения и приумножения капитала. Специалисты CHAMOVSKIKH рекомендуют обращать внимание на комплекс параметров, к которым относятся: размер, цвет, чистота, качество огранки и отсутствие следов облагораживания. Эталонными признаны рубины Pigeon’s Blood — «голубиная кровь». Соответствующие камни отличаются ярко-красным оттенком, иногда с пурпурной компонентой, не имеют видимой цветовой зональности, включений и следов облагораживания. Заявленные данные должен подтверждать сертификат авторитетной геммологической лаборатории уровня GRS, Gubelin, SSEF или GIA.
Именно такие камни пламенеют в концептуальном бриллиантовом кольце «Великая Держава», окруженные драгоценным кружевом из 727 бриллиантов. Статусное украшение обладает возможностью трансформации, благодаря чему солирующий пятикаратный рубин насыщенного красного цвета становится центром кольца-солитера — более лаконичной вариации «Великой Державы».
Другой пример украшения с безусловной инвестиционной привлекательностью — кольцо с семикаратным рубином из коллекции CHAMOVSKIKH Royal Jewellery. Превосходную оптику драгоценного камня подчеркивает сияние 24 бриллиантов, создающих вокруг акцентного камня многоуровневую композицию.
Не менее эффектно симфония рубинов и бриллиантов звучит в серьгах-каскадах из коллекции Classic. При создании украшений ювелиры Дома CHAMOVSKIKH использовали 50 бриллиантовых «маркизов» и уникальный лот из 46 природных рубинов, идентичных по цвету, чистоте и качеству огранки. Ценность здесь заключена не только в суммарном весе рубинов — более 16 карат, но и в собрании природных экземпляров с одинаковыми характеристиками.
Стоит отметить, что собрание драгоценных камней Дома CHAMOVSKIKH считается уникальным по меркам самых авторитетных игроков глобального ювелирного рынка. Благодаря многолетнему сотрудничеству с ведущими месторождениями и международными биржами в активе Дома собраны редчайшие образцы и сеты природных рубинов с высоким инвестиционным потенциалом и коллекционной ценностью.
В отличие от бриллиантов, цветные драгоценные камни не поддаются строгой классификации, поэтому при приобретении конкретного экземпляра чрезвычайно важна так называемая «оценка глазом» высококлассного профессионала, обладающего знанием геммологии, практическим опытом и пониманием мировых тенденций.
Эксперты Дома CHAMOVSKIKH, которому в этом году исполнилось 30 лет, всегда готовы предоставить дополнительную информацию и помочь с выбором драгоценных камней и эксклюзивных украшений. Увидеть коллекции бренда можно в фирменных бутиках CHAMOVSKIKH в Москве, Екатеринбурге, а также в крупнейших городах страны.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 19