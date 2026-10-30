Дзен в сердце города

Но «ключи» к комфортному лайфстайлу — это не только «квадратные метры в центре города», а полноценная среда для жизни. При всей своей харизме каждая новая очередь является стилистическим продолжением первой: сохраняет уже сформированный характер «Александровского сада», но добавляет ему акцентов — больше природности, сезонной динамики и новых готовых сценариев жизни, которые экономят время и нервы. Выйти на прогулку в собственный сад, спуститься на первый этаж на тренировку в фитнес-центр, встретиться с друзьями за чашкой кофе в просторном гранд-лобби — в «Александровском саду» многие привычные дела можно решать, не покидая квартал. А вечером для вдохновения — променад до набережной Исети, которая находится буквально в пяти минутах от дверей квартиры, и ужин на террасе (собственной или ресторана, который расположен здесь же, в квартале). К опциям «нормы комфорта» относятся и подземный паркинг с возможностью оборудовать персональное парковочное место зарядкой для электромобиля, и зона для разгрузки с «припаркованными» тележками, для того чтобы поднять покупки на лифте прямо до квартиры. Сюда даже можно заказать такси, если вдруг не захочется выходить на улицу, особенно в непогоду. Именно такие решения определяют уникальность дома в контексте «создано для людей». Еще одна важная часть концепции — сервисное сопровождение, которое включает в себя не только заботу о чистоте и благоустройстве, но и круглосуточную помощь резидентам в повседневных вопросах, связанных с домом и его инфраструктурой.