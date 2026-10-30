Дзен в сердце города
«Александровский сад»: пространство для жизни по своим правилам
Концептуальные квартиры, огромный ландшафтный двор-парк, нетривиальные общественные пространства для взрослых и детей, особая атмосфера загородной резиденции и городской эстетики: жилой квартал «Александровский сад» от Forum расширяет территорию комфортного лайфстайл, где можно оставаться в ритме мегаполиса и при этом находить время и место для тишины.
«Александровский сад» расположен фактически в центре городских событий, на пересечении улиц Степана Разина и Декабристов, в непосредственной близости с набережной Исети и исторической застройкой. Но соседство с купеческими особняками XIX века здесь не выглядит случайным — современная архитектура жилого комплекса органично вписывается в вековую историю. Динамичная жизнь остается в шаговой доступности, но при этом внутри квартала создается совсем другая среда. Особым, в буквальном смысле живым украшением проекта является двор-парк, задуманный не как оформленное пространство между корпусами, а как полноценная часть повседневной жизни. Многоуровневое озеленение, цветущие кустарники, деревья, злаки и уединенные уголки — здесь у каждого жителя собственный сад за окном.
Больше пространства для разных сценариев
С новой очередью, которая примет резидентов в начале 2027 года, площадь двора-парка увеличится почти на 3 000 кв. м — масштабная и в то же время уютная территория «под любое настроение» условно разделена на две части, разные по характеру, но связанные между собой. Первая — лесная зона, настоящее природное богатство: от сосен, елей, аронии, калины до первоцветов, гортензий и злаков, которые деликатно отделяют одну зону от другой. Поистине дивный сад — почти восемь тысяч растений — невозможно воспринимать одинаково в течение всего года: он живет в период цветения и после, меняя палитру и сохраняя свою структуру и выразительность. Вторая часть парка — внутренний двор в лучших традициях современного жилого квартала, где предусмотрены привычные сценарии отдыха практически для каждого: спортивная площадка, стилизованные пространства для детей, включая игровую зону с гигантским скворечником, жемчужной галькой и домиком-шалашом, камерные пространства в тени больших сосен и даже небольшая событийная концертная площадь для резидентов квартала. Этот уникальный двор не диктует правила — он создает условия для выбора.
И у каждого жителя есть возможность пользоваться пространством по-своему, не мешая другим и не ограничивая себя.
Свобода выбора
В «Александровском саду» представлены разные форматы жилья: квартиры площадью около 53 кв. м и от 80 кв. м. Промежуточных размеров нет: понимая запросы аудитории, авторы проекта предложили идеальный выбор — компактно и функционально либо просторно и с запасом. Причем планировки здесь без «коридорных» излишеств: в пространстве работает каждый метр. Есть и редкие форматы: квартиры с террасами и вторым светом.
Но «ключи» к комфортному лайфстайлу — это не только «квадратные метры в центре города», а полноценная среда для жизни. При всей своей харизме каждая новая очередь является стилистическим продолжением первой: сохраняет уже сформированный характер «Александровского сада», но добавляет ему акцентов — больше природности, сезонной динамики и новых готовых сценариев жизни, которые экономят время и нервы. Выйти на прогулку в собственный сад, спуститься на первый этаж на тренировку в фитнес-центр, встретиться с друзьями за чашкой кофе в просторном гранд-лобби — в «Александровском саду» многие привычные дела можно решать, не покидая квартал. А вечером для вдохновения — променад до набережной Исети, которая находится буквально в пяти минутах от дверей квартиры, и ужин на террасе (собственной или ресторана, который расположен здесь же, в квартале). К опциям «нормы комфорта» относятся и подземный паркинг с возможностью оборудовать персональное парковочное место зарядкой для электромобиля, и зона для разгрузки с «припаркованными» тележками, для того чтобы поднять покупки на лифте прямо до квартиры. Сюда даже можно заказать такси, если вдруг не захочется выходить на улицу, особенно в непогоду. Именно такие решения определяют уникальность дома в контексте «создано для людей». Еще одна важная часть концепции — сервисное сопровождение, которое включает в себя не только заботу о чистоте и благоустройстве, но и круглосуточную помощь резидентам в повседневных вопросах, связанных с домом и его инфраструктурой.
Свой круг
Уровень жилья проявляется не только в архитектуре и материалах отделки. И хотя утонченный дизайн «тихороскошных» интерьеров парадных и авторские ландшафтные решения — это отдельный восторг, не менее важна атмосфера, в которой человек чувствует себя комфортно. «Александровский сад» ориентирован на тех, кто ценит спокойствие, личные границы и уважение к окружающим. Здесь идея приватности сочетается с возможностью общаться — во дворе, в лобби или других общественных зонах квартала. Благодаря этому можно быть частью сообщества, не отказываясь от личного пространства. Это особый тип комфорта для жителя: не стремиться произвести впечатление, а жить среди «своих» так, как удобно и хочется. Без снобизма, без лишней демонстративности, но с уважением к жизни — своей и окружающих.
"Стиль. Мужчины". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 17