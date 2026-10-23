Дом купца Аносова в Тамбове выкупила московская компания за 1 рубль
Лот представляет собой деревянное двухэтажное нежилое здание площадью 257,6 кв. м, построенное в XIX веке. Оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Памятник истории начала XX века связан с именами благотворителя Александра Аносова и первого председателя Тамбовского губисполкома Михаила Чичканова.
Согласно документации конкурса, ОКН расположен на земельном участке 582 кв. м, который покупателю предоставят в аренду до 31 декабря 2030 года с ежегодной платой 1 руб. По условиям процедуры инвестор должен до 28 апреля 2027 года подготовить и согласовать научно-проектную документацию для реставрации и приспособления здания, пройти госэкспертизу и получить одобрение органа охраны ОКН, а до 31 декабря 2030 года — выполнить все восстановительные работы и разместить на объекте информационную надпись. По оценке регионального департамента охраны ОКН, для реставрации дома требовалось около 40 млн руб.
По данным Rusprofile, ООО «Сиверсия» было зарегистрировано в Москве в 2006 году для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец — Роман Казаков, генеральный директор — Анна Казакова. Последние пять лет компания отчитывается о нулевой выручке, в 2021–2024 годах она сообщала о нулевой чистой прибыли, а в прошлом году ушла в убыток на 6,8 млн руб.
Господин Казаков является учредителем еще девяти организаций в Москве и Калининградской области. У одной из них (столичное ООО финансово-инвестиционная компания «Райд») тот же вид деятельности, остальные занимаются неспециализированной торговлей, производством и распределением горячей воды и пара, созданием архитектурных объектов, инженерными изысканиями, управлением недвижимостью и операциями с ней.