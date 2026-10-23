Дом купца Аносова в Тамбове выкупила московская компания за 1 рубль

По данным Rusprofile, ООО «Сиверсия» было зарегистрировано в Москве в 2006 году для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец — Роман Казаков, генеральный директор — Анна Казакова. Последние пять лет компания отчитывается о нулевой выручке, в 2021–2024 годах она сообщала о нулевой чистой прибыли, а в прошлом году ушла в убыток на 6,8 млн руб.

Господин Казаков является учредителем еще девяти организаций в Москве и Калининградской области. У одной из них (столичное ООО финансово-инвестиционная компания «Райд») тот же вид деятельности, остальные занимаются неспециализированной торговлей, производством и распределением горячей воды и пара, созданием архитектурных объектов, инженерными изысканиями, управлением недвижимостью и операциями с ней.