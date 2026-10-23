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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Дом купца Аносова в Тамбове выкупила московская компания за 1 рубль

В Тамбове признали несостоявшимся очередной конкурс по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом жилой» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, 136/76. Однако на торги заявилось московское ООО «Сиверсия», с которым в итоге заключили договор купли-продажи как с единственным участником по начальной цене в 1 руб. Это следует из итогового протокола. Предыдущие торги признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.
ОКН «Дом жилой» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, 136/76 в Тамбове

ОКН «Дом жилой» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, 136/76 в Тамбове

Telegram-канал Максима Косенкова

  • Лот представляет собой деревянное двухэтажное нежилое здание площадью 257,6 кв. м, построенное в XIX веке. Оно находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Памятник истории начала XX века связан с именами благотворителя Александра Аносова и первого председателя Тамбовского губисполкома Михаила Чичканова.

  • Согласно документации конкурса, ОКН расположен на земельном участке 582 кв. м, который покупателю предоставят в аренду до 31 декабря 2030 года с ежегодной платой 1 руб. По условиям процедуры инвестор должен до 28 апреля 2027 года подготовить и согласовать научно-проектную документацию для реставрации и приспособления здания, пройти госэкспертизу и получить одобрение органа охраны ОКН, а до 31 декабря 2030 года — выполнить все восстановительные работы и разместить на объекте информационную надпись. По оценке регионального департамента охраны ОКН, для реставрации дома требовалось около 40 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Сиверсия» было зарегистрировано в Москве в 2006 году для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец — Роман Казаков, генеральный директор — Анна Казакова. Последние пять лет компания отчитывается о нулевой выручке, в 2021–2024 годах она сообщала о нулевой чистой прибыли, а в прошлом году ушла в убыток на 6,8 млн руб.

Господин Казаков является учредителем еще девяти организаций в Москве и Калининградской области. У одной из них (столичное ООО финансово-инвестиционная компания «Райд») тот же вид деятельности, остальные занимаются неспециализированной торговлей, производством и распределением горячей воды и пара, созданием архитектурных объектов, инженерными изысканиями, управлением недвижимостью и операциями с ней.

В январе 2025 года ООО «Сиверсия» выкупило еще один ОКН регионального значения в Тамбове — «Комплекс доходных домов М. В. Асеева» на улице Максима Горького — за 1 руб. В него входят двухэтажные нежилые здания западного, восточного и северного корпусов, общая площадь которых составляет 1,3 тыс. кв. м. Отреставрировать ОКН и приспособить для современного использования нужно до 31 декабря 2027 года.
В мае 2024 года «Дом жилой» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, 136/76 приобрело тамбовское ООО «СК Старт» Алексея Герасимова за 1 руб. Однако компания не выполнила условия конкурса, поэтому к концу 2025-го объект вернули в муниципальную собственность.
Алина Морозова