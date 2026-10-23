Помещения в «Доме Солодихиных» в Тамбове выкупил местный фермер за 3,7 млн

По данным Rusprofile, Николай Четырин был зарегистрирован как глава крестьянско-фермерского хозяйства в пригороде Тамбова в 2005 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В 2014–2022 годах он был учредителем тамбовского сельскохозяйственного потребительского снабженческого кооператива «Перспектива», также в 2014-м владел долей в местном ООО «Карьер». Первая организация работала в области производства сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, вторая занималась добычей гравия, песка и глины. Обе ликвидированы.