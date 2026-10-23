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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Черноземье

Помещения в «Доме Солодихиных» в Тамбове выкупил местный фермер за 3,7 млн

Глава тамбовского крестьянско-фермерского хозяйства Николай Четырин в ходе аукциона выкупил четыре помещения в объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения «Дом Солодихиных» в Тамбове. Он повысил начальную цену лота втрое: с 1,2 млн до 3,73 млн руб. Это следует из итогового протокола.
Уточняется, что предпоследнее ценовое предложение сделало некое ООО СЗ «Новый город» — 3,68 млн руб. В Тамбове зарегистрировано одно юрлицо с таким названием — по данным Rusprofile, им владеет и управляет Александр Зимнухов, который в 2016–2020 годах руководил комитетом земельных отношений местной администрации.

По данным Rusprofile, Николай Четырин был зарегистрирован как глава крестьянско-фермерского хозяйства в пригороде Тамбова в 2005 году. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. В 2014–2022 годах он был учредителем тамбовского сельскохозяйственного потребительского снабженческого кооператива «Перспектива», также в 2014-м владел долей в местном ООО «Карьер». Первая организация работала в области производства сельхозкультур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, вторая занималась добычей гравия, песка и глины. Обе ликвидированы.

По условиям аукциона, господину Четырину необходимо разработать и согласовать проект реставрации здания до 31 мая 2028 года, а полностью завершить весь комплекс работ по сохранению памятника требуется до 31 декабря 2030 года.

Историческое здание связано с именем доктора медицины Иллиодора Солодихина, считающегося первым профессиональным окулистом Тамбова. Он заведовал офтальмологическим отделением Тамбовской губернской земской больницы, а также занимался челюстно-лицевой хирургией, делал урологические операции и операции по удалению опухолей. Кроме того, врач выступал основателем и председателем местного Общества любителей граммофона. Изначально усадьба принадлежала его супруге Анне Солодихиной, а в 1905 году права на объект перешли к семье Владиславских.

В правительстве Тамбовской области в начале недели сообщили, что на торги повторно выставлены два ОКН: главный дом усадьбы известного российского юриста и общественного деятеля Федора Плевако в селе Вишневое Староюрьевского округа и ансамбль дворянской усадьбы второй половины XIX века в селе Перикса Сампурского округа. Начальная цена каждого объекта составляет 1 руб.
Алина Морозова