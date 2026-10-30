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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани представили меню касимовских татар

В Казани ресторан «Чирэм» представил меню касимовских татар, открывшее проект «Коллекция вкусов татарского мира». В рамках проекта планируется знакомить посетителей с кухней разных этнотерриториальных групп татар. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Fine Group.
В Казани ресторан «Чирэм» представил меню касимовских татар

В Казани ресторан «Чирэм» представил меню касимовских татар

Пресс-служба Fine Group

Меню разработала команда шеф-повара Ленара Хурматуллина совместно с Касимовской татарской национально-культурной автономией и краеведом Русланом Бикуевым, автором блога «Историческая Казань».
В него вошли шурпа из говядины, пирожки-переписы, сладкая выпечка ляваши и умач (блюдо из перетертого теста).
Меню будут последовательно сменять друг друга. После касимовской кухни ресторан планирует представить традиции астраханских татар.
Анар Зейналов