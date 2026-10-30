В пяти сибирских регионах индекс промпроизводства оказался выше 100%

Согласно подсчетам статистиков, индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев оказался выше 100% в пяти субъектах федерации Сибирского федерального округа из 10. Наивысший показатель — в Туве — 113,4%. При этом результат промышленности региона в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025-го оказался хуже на 7,1%.