В пяти сибирских регионах индекс промпроизводства оказался выше 100%
В пяти других зарегистрирован спад
Промышленность в половине сибирских регионов продемонстрировала рост по итогам трех кварталов 2026 года. Это следует из публикаций территориальных подразделений Росстата.
Согласно подсчетам статистиков, индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев оказался выше 100% в пяти субъектах федерации Сибирского федерального округа из 10. Наивысший показатель — в Туве — 113,4%. При этом результат промышленности региона в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025-го оказался хуже на 7,1%.
Индекс промпроизводства в Хакасии — 105,3%, в Иркутской области — 103,9%, в Омской области — 102,4%, в Алтайском крае — 101,3%. В Омской области в сентябре рост промышленности достиг 21,1% к аналогичному месяцу прошлого года.
Спад промышленности по итогам января—сентября зафиксирован в Республике Алтай, Красноярском крае, а также в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Так, в Горном Алтае индекс промпроизводства равен 89,2%, в Новосибирской области — 95,8%. Промышленность Кузбасса потеряла 2,1%. Немногим меньше — промышленность Красноярского края (минус 1,4%) и Томской области (минус 1,3%).