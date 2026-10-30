Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Сибирь

В пяти сибирских регионах индекс промпроизводства оказался выше 100%

В пяти других зарегистрирован спад
Промышленность в половине сибирских регионов продемонстрировала рост по итогам трех кварталов 2026 года. Это следует из публикаций территориальных подразделений Росстата.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

Купить фото
Согласно подсчетам статистиков, индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев оказался выше 100% в пяти субъектах федерации Сибирского федерального округа из 10. Наивысший показатель — в Туве — 113,4%. При этом результат промышленности региона в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрем 2025-го оказался хуже на 7,1%.
Индекс промпроизводства в Хакасии — 105,3%, в Иркутской области — 103,9%, в Омской области — 102,4%, в Алтайском крае — 101,3%. В Омской области в сентябре рост промышленности достиг 21,1% к аналогичному месяцу прошлого года.
Спад промышленности по итогам января—сентября зафиксирован в Республике Алтай, Красноярском крае, а также в Томской, Кемеровской и Новосибирской областях. Так, в Горном Алтае индекс промпроизводства равен 89,2%, в Новосибирской области — 95,8%. Промышленность Кузбасса потеряла 2,1%. Немногим меньше — промышленность Красноярского края (минус 1,4%) и Томской области (минус 1,3%).
Валерий Лавский