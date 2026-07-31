Число самозанятых в России за год выросло более чем на 3 млн человек

Численность самозанятых в России увеличилась более чем на 3 млн человек — до 16,8 млн. За год реестр пополнялся в среднем на 8,4 тыс. человек ежедневно, что сделало режим НПД одним из самых быстрорастущих форматов легальной занятости. Такой вывод можно сделать из статистики сервиса «Самозанятость. онлайн» (есть у “Ъ”), основанной на данных ФНС на 30 июня 2025 и 2026 годов. “Ъ” также направил запрос в ФНС.

При этом некоторые субъекты РФ, например Ярославская, Архангельская и Костромская области, начали обгонять столичные регионы по темпам прироста числа самозанятых.

Рейтинг регионов по количеству самозанятых ожидаемо возглавляют крупнейшие города и агломерации, где сосредоточен максимальный объем производительных мощностей. Так, на десять крупнейших регионов приходится 8,21 млн плательщиков НПД, или 48,6% от общероссийского показателя. В топ-3 входят Москва (2,4 млн), Мособласть (1,2 млн) и Санкт-Петербург (1,1 млн), что позволяет им аккумулировать 28% всех самозанятых. Вместе с тем относительный прирост в Москве составил 16,1%, что ниже среднего по стране (22,3%).

Наиболее высокие темпы годового роста зафиксированы в регионах с более низкой стартовой базой. В Ярославской области число плательщиков НПД увеличилось на 31,8%, в Архангельской — на 31,1%, в Хабаровском крае — на 29,5%. В топ-10 по динамике также вошли Ленинградская, Костромская, Владимирская, Мурманская области, Республика Марий Эл, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область.

Подробнее — в материале «Сами себя заняли в регионах».