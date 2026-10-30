Экс-губернатор Евгений Куйвашев будет заниматься популяризацией биатлона
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал одним из учредителей АНО «Содружество развития и популяризации биатлона "Золотая лига биатлона"». По данным «Контур.Фокус», организация зарегистрирована 28 октября.
Организация находится в Москве по адресу ул. Щепкина, 60/2/стр.1. Ее генеральным директором стал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Среди других учредителей — президент Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Владимир Калашников и банкир, один из основателей крупной золотодобывающей компании «Высочайший» Сергей Докучаев.
Лига будет заниматься деятельностью в области спорта, в том числе продажей и арендой спортивных товаров, образованием в области спорта и отдыха, организацией работы спортивных клубов и объектов и прочим.
Евгений Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с 29 мая 2012 года по 26 марта 2025 года, оставив должность по собственному желанию. Отставка произошла на фоне коррупционных скандалов, связанных с деятельностью членов правительства Свердловской области. Спустя год после отставки господин Куйвашев возглавил консалтинговую фирму «Прогресс» в Москве. Основным видом работы значится деятельность в области права.