Экс-губернатор Евгений Куйвашев будет заниматься популяризацией биатлона

Организация находится в Москве по адресу ул. Щепкина, 60/2/стр.1. Ее генеральным директором стал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Среди других учредителей — президент Союза биатлонистов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Владимир Калашников и банкир, один из основателей крупной золотодобывающей компании «Высочайший» Сергей Докучаев.