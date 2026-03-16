Евгений Куйвашев выбрал «Прогресс»

Экс-губернатор Свердловской области возглавил консалтинговую фирму

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя год после отставки возглавил консалтинговую фирму «Прогресс» в Москве. Компания была учреждена 13 марта, ее владелец не раскрывается. Эксперты указывают на то, что Евгений Куйвашев решил продолжить карьеру вне госслужбы и госкорпораций. Возможно, на это повлиял фон коррупционных скандалов, связанных с деятельностью правительства Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал гендиректором АО «Консалтинговая компания "Прогресс"», стало известно из данных ЕГРЮЛ. Компания была зарегистрирована 13 марта. Владелец фирмы не раскрывается — она является непубличным акционерным обществом. Уставной капитал компании — 1 млн руб. Основным видом работы значится деятельность в области права. «Прогресс» зарегистрирован в Таганском муниципальном округе в Москве. По этому же адресу «прописаны» еще более 110 компаний.

Евгений Куйвашев имеет разностороннее образование. В 1993 году он окончил Тобольское медучилище по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году получил заочное юридическое образование в Московском военном институте Федеральной пограничной службы Российской Федерации, а в 2010 году прошел переподготовку в Тюменском государственном университете (ТГУ) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В органах госвласти и местного самоуправления работал с 1997 года: возглавлял администрации Пойковского, Тобольска, Тюмени, занимал должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Евгений Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с 29 мая 2012 года — был утвержден областным законодательным собранием по предложению президента Владимира Путина. Затем дважды переизбирался на прямых выборах на новые сроки. 26 марта 2025 года Евгений Куйвашев оставил должность губернатора по собственному желанию. Занять место главы Свердловской области президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, который на тот момент руководил Оренбургской областью.

Отставка Евгения Куйвашева произошла на фоне коррупционных скандалов, связанных с деятельностью правительства Свердловской области.

Так, в январе 2025 года был задержан экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов по обвинению во взяточничестве. Он признал вину, дал показания на подельников и в декабре 2025 года был осужден на пять лет лишения свободы условно за взятку более 980 тыс. руб. за покровительство при выполнении муниципальных контрактов.

В сентябре 2025 года по обвинению в мошенничестве был задержан бывший вице-губернатор Олег Чемезов. По версии следствия, занимая высокий пост в областном правительстве, он мог участвовать в принятии незаконных решений о выдаче субсидий для дочерней компании «Облкоммунэнерго» АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК).

Оба экс-чиновника фигурируют в деле «Корпорации СТС», активы которой (в том числе и «Облкоммунэнерго») были изъяты в доход государства в октябре 2025 года. По утверждению Генпрокуратуры, энергокомпании, принадлежащие Алексею Боброву и Артему Бикову, в 2014 году были приватизированы с нарушениями с помощью Николая Смирнова и экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова.

Во время волны задержаний областных чиновников, работавших под руководством Евгения Куйвашева, стало известно, что и в отношении экс-губернатора проходили следственные действия, однако никакого процессуального статуса он не получил.

В течение года после отставки с поста губернатора о новом месте работы Евгения Куйвашева ничего не было известно. В кулуарах областного правительства предполагалось, что он может трудоустроиться в «Газпром» или «Роснефть». В сентябре 2025 года на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» о новом месте работы Евгений Куйвашев сообщил, что у него «все хорошо».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что трудоустройство в частную компанию может быть знаком, что кандидатуру Евгения Куйвашева на госслужбу или в госкорпорацию могли не пропустить силовики. Но, по мнению политолога Евгения Минченко, то, что «его трудоустройство анонсировано, говорит о том, что на данный момент риск уголовного преследования минимальный».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что такое назначение не связано с возможным продолжением работы Евгения Куйвашева на госслужбе. «Оно технически позволяет использовать наработанные во время связи для бизнес-карьеры, но мгновенно не развеет слухи о возможных конфликтах с правоохранительной системой»,— отметил он.

Анна Капустина

16 марта 2026 года стало известно, что экс-губернатор Евгений Куйвашев является генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс» в Москве. Компания была зарегистрирована 13 марта.

Место главы региона он оставил еще в марте 2025 года. На посту его сменил Денис Паслер.

Господин Куйвашев возглавлял региона с мая 20212 года, а до этого был полпредом.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев (слева) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (справа) во время церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди цеха электролиза меди на ОАО "Уралэлектромедь". Февраль 2012 года, Верхняя Пышма.

Хоккеисты Павел Дацюк (справа) и Алексей Волков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй слева). Июнь 2012 года.

Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий (справа) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии инаугурации губернатора Свердловской области. Май 2012 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Каменск-Уральский. Март 2013 года.

Евгений Куйвашев, министр спорта Россия Виталий Мутко и президент ФК "Урал" Григорий Иванов на церемонии открытия футбольного манежа "Урал" в 2013 году.

Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын на церемонии открытия Технического университета УГМК в 2013 году.

Президент хоккейного клуба "Автомобилист" Алексей Бобров и губернатор на презентации обновленной формы игроков клуба в КРК "Уралец" в 2013 году.

Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию локомотивостроения на Урале и выпуску первого российского электропоезда "Ласточка" на заводе "Уральские локомотивы". Евгений Куйвашев и председатель Совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский. 2014 год.

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (в центре) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) на ассамблее Международного бюро выставок (МБВ).

Рабочий визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2015". Слева направо: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Александр Петров и Евгений Куйвашев на ООО «Завод Медсинтез». 2015 год.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) на открытии пленарного заседания Совета по правам человека в Ельцин-центре. 2016 год.

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Нижний Тагил. Рядом с президентом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов во время посещения цеха АО "Уральское конструкторское бюро машиностроения" НПК "Уралвагонзавод" в 2018 году.

Евгений Куйвашев во время пресс-конференции в 2019 году.

Промышленная выставка "Иннопром-2019". Губернатор Евгений Куйвашев, президент РФ Владимир Путин и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов во время посещения выставки.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Презентация архитектурно-художественной концепции Концертного зала Свердловской филармонии. Евгений Куйвашев, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев (справа) на презентации в 2019 году.

Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, председатель Заксобрания Свердловской области Валентина Бабушкина и губернатор после окончания заседания. 2020 год.

Евгений Куйвашев во время турнира по настольному теннису "Уральская шляпа" в 2021 году.

Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов на Сабантуе в Академическом районе. 2022 год.

Тридцать девятая конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Евгения Куйвашева во время конференции. 2022 год.

Международный строительный форум и выставка "Technobuild 100+". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин во время официального обхода выставки в 2023 году.

Церемония вручения премии "Народная премия E1.RU" в Екатеринбурге. Телеведущая, певица Ольга Бузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии в 2024 году.

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын во время церемонии в 2025 году.

16 марта 2026 года стало известно, что экс-губернатор Евгений Куйвашев является генеральным директором консалтинговой компании «Прогресс» в Москве. Компания была зарегистрирована 13 марта.

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Евгений Куйвашев (слева) и губернатор Свердловской области Александр Мишарин (справа) во время церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди цеха электролиза меди на ОАО "Уралэлектромедь". Февраль 2012 года, Верхняя Пышма.

Хоккеисты Павел Дацюк (справа) и Алексей Волков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй слева). Июнь 2012 года.

Член Совета Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий (справа) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время церемонии инаугурации губернатора Свердловской области. Май 2012 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время рабочей поездки в Каменск-Уральский. Март 2013 года.

Евгений Куйвашев, министр спорта Россия Виталий Мутко и президент ФК "Урал" Григорий Иванов на церемонии открытия футбольного манежа "Урал" в 2013 году.

Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК Андрей Козицын на церемонии открытия Технического университета УГМК в 2013 году.

Президент хоккейного клуба "Автомобилист" Алексей Бобров и губернатор на презентации обновленной формы игроков клуба в КРК "Уралец" в 2013 году.

Торжественные мероприятия, посвященные 10-летию локомотивостроения на Урале и выпуску первого российского электропоезда "Ласточка" на заводе "Уральские локомотивы". Евгений Куйвашев и председатель Совета директоров Группы Синара Дмитрий Пумпянский. 2014 год.

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович (в центре) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) на ассамблее Международного бюро выставок (МБВ).

Рабочий визит председателя правительства России Дмитрия Медведева в Екатеринбург на выставку "Иннопром-2015". Слева направо: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, президент Группы Синара Дмитрий Пумпянский.

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Александр Петров и Евгений Куйвашев на ООО «Завод Медсинтез». 2015 год.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) на открытии пленарного заседания Совета по правам человека в Ельцин-центре. 2016 год.

Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Нижний Тагил. Рядом с президентом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов во время посещения цеха АО "Уральское конструкторское бюро машиностроения" НПК "Уралвагонзавод" в 2018 году.

Евгений Куйвашев во время пресс-конференции в 2019 году.

Промышленная выставка "Иннопром-2019". Губернатор Евгений Куйвашев, президент РФ Владимир Путин и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов во время посещения выставки.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Презентация архитектурно-художественной концепции Концертного зала Свердловской филармонии. Евгений Куйвашев, пианист Денис Мацуев и художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев (справа) на презентации в 2019 году.

Председатель комитета Госдумы Павел Крашенинников, председатель Заксобрания Свердловской области Валентина Бабушкина и губернатор после окончания заседания. 2020 год.

Евгений Куйвашев во время турнира по настольному теннису "Уральская шляпа" в 2021 году.

Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов на Сабантуе в Академическом районе. 2022 год.

Тридцать девятая конференция Свердловского регионального отделения всероссийской политической партии "Единая Россия". Евгения Куйвашева во время конференции. 2022 год.

Международный строительный форум и выставка "Technobuild 100+". Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин во время официального обхода выставки в 2023 году.

Церемония вручения премии "Народная премия E1.RU" в Екатеринбурге. Телеведущая, певица Ольга Бузова и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии в 2024 году.

Торжественная церемония открытия ледового комплекса "УГМК-Арена" в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент хоккейного клуба "Автомобилист" Андрей Козицын во время церемонии в 2025 году.

