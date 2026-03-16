Евгений Куйвашев выбрал «Прогресс»

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев спустя год после отставки возглавил консалтинговую фирму «Прогресс» в Москве. Компания была учреждена 13 марта, ее владелец не раскрывается. Эксперты указывают на то, что Евгений Куйвашев решил продолжить карьеру вне госслужбы и госкорпораций. Возможно, на это повлиял фон коррупционных скандалов, связанных с деятельностью правительства Свердловской области.



Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О том, что бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал гендиректором АО «Консалтинговая компания "Прогресс"», стало известно из данных ЕГРЮЛ. Компания была зарегистрирована 13 марта. Владелец фирмы не раскрывается — она является непубличным акционерным обществом. Уставной капитал компании — 1 млн руб. Основным видом работы значится деятельность в области права. «Прогресс» зарегистрирован в Таганском муниципальном округе в Москве. По этому же адресу «прописаны» еще более 110 компаний.

Евгений Куйвашев имеет разностороннее образование. В 1993 году он окончил Тобольское медучилище по специальности «стоматолог-ортодонт». В 1999 году получил заочное юридическое образование в Московском военном институте Федеральной пограничной службы Российской Федерации, а в 2010 году прошел переподготовку в Тюменском государственном университете (ТГУ) по специальности «Государственное и муниципальное управление». В органах госвласти и местного самоуправления работал с 1997 года: возглавлял администрации Пойковского, Тобольска, Тюмени, занимал должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

Евгений Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области с 29 мая 2012 года — был утвержден областным законодательным собранием по предложению президента Владимира Путина. Затем дважды переизбирался на прямых выборах на новые сроки. 26 марта 2025 года Евгений Куйвашев оставил должность губернатора по собственному желанию. Занять место главы Свердловской области президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру, который на тот момент руководил Оренбургской областью.

Отставка Евгения Куйвашева произошла на фоне коррупционных скандалов, связанных с деятельностью правительства Свердловской области.

Так, в январе 2025 года был задержан экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов по обвинению во взяточничестве. Он признал вину, дал показания на подельников и в декабре 2025 года был осужден на пять лет лишения свободы условно за взятку более 980 тыс. руб. за покровительство при выполнении муниципальных контрактов.

В сентябре 2025 года по обвинению в мошенничестве был задержан бывший вице-губернатор Олег Чемезов. По версии следствия, занимая высокий пост в областном правительстве, он мог участвовать в принятии незаконных решений о выдаче субсидий для дочерней компании «Облкоммунэнерго» АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК).

Оба экс-чиновника фигурируют в деле «Корпорации СТС», активы которой (в том числе и «Облкоммунэнерго») были изъяты в доход государства в октябре 2025 года. По утверждению Генпрокуратуры, энергокомпании, принадлежащие Алексею Боброву и Артему Бикову, в 2014 году были приватизированы с нарушениями с помощью Николая Смирнова и экс-министра по управлению госимуществом Свердловской области Алексея Пьянкова.

Во время волны задержаний областных чиновников, работавших под руководством Евгения Куйвашева, стало известно, что и в отношении экс-губернатора проходили следственные действия, однако никакого процессуального статуса он не получил.

В течение года после отставки с поста губернатора о новом месте работы Евгения Куйвашева ничего не было известно. В кулуарах областного правительства предполагалось, что он может трудоустроиться в «Газпром» или «Роснефть». В сентябре 2025 года на вопрос корреспондента «Ъ-Урал» о новом месте работы Евгений Куйвашев сообщил, что у него «все хорошо».

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что трудоустройство в частную компанию может быть знаком, что кандидатуру Евгения Куйвашева на госслужбу или в госкорпорацию могли не пропустить силовики. Но, по мнению политолога Евгения Минченко, то, что «его трудоустройство анонсировано, говорит о том, что на данный момент риск уголовного преследования минимальный».

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что такое назначение не связано с возможным продолжением работы Евгения Куйвашева на госслужбе. «Оно технически позволяет использовать наработанные во время связи для бизнес-карьеры, но мгновенно не развеет слухи о возможных конфликтах с правоохранительной системой»,— отметил он.

Анна Капустина