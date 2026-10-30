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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Башкортостан

Рамиль Абдуллин назначен главой администрации Ишибайского района

В начале октября пост главы администрации покинул Азат Ишемгулов
Депутаты совета Ишимбайского района досрочного проголосовали за назначение 49-летнего Рамиля Абдуллина главой местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба совета.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября пост главы администрации покинул Азат Ишемгулов, руководивший муниципалитетом с декабря 2021 года. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что Азат Ишемгулов продолжит работу в команде руководства республики.
Рамиль Абдуллин с ноября 2024 года возглавлял администрацию Бурзянского района, а в начале октября назначен исполняющим обязанности главы Ишимбайского района. Нынешнее рабочее место для него не новое: до 2024 года он был секретарем райсовета Ишимбайского района и первым заместителем главы администрации по вопросам промышленности и сельского хозяйства.
Идэль Гумеров