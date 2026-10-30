Рамиль Абдуллин назначен главой администрации Ишибайского района
В начале октября пост главы администрации покинул Азат Ишемгулов
Депутаты совета Ишимбайского района досрочного проголосовали за назначение 49-летнего Рамиля Абдуллина главой местной администрации. Об этом сообщает пресс-служба совета.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в начале октября пост главы администрации покинул Азат Ишемгулов, руководивший муниципалитетом с декабря 2021 года. Глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что Азат Ишемгулов продолжит работу в команде руководства республики.
Рамиль Абдуллин с ноября 2024 года возглавлял администрацию Бурзянского района, а в начале октября назначен исполняющим обязанности главы Ишимбайского района. Нынешнее рабочее место для него не новое: до 2024 года он был секретарем райсовета Ишимбайского района и первым заместителем главы администрации по вопросам промышленности и сельского хозяйства.