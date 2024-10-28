Главой администрации Бурзянского района стал чиновник из Ишимбая

Главой администрации Бурзянского района назначен 47-летний Рамиль Абдуллин, сообщил на совещании правительства Башкирии Радий Хабиров.

Ранее господин Абдуллин был первым заместителем главы администрации Ишимбайского района по вопросам промышленности и сельского хозяйства, а до этого — секретарем районного совета.

Как сообщал «Ъ-Уфа», возглавлявший с 2019 года администрацию Бурзянского района Газиз Манапов в начале октября объявил о своей отставке.

Идэль Гумеров