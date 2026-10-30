В СИЗО отправили директора «Управления капитального строительства» Новосибирска
Виктора Орлова подозревают во взяточничестве
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения и. о. директора МКУ «Управление капитального ремонта» Новосибирска Виктору Орлову. Его поместили в СИЗО до 28 декабря, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
О задержании Виктора Орлова областное управление СКР сообщило утром 30 октября. Чиновнику предъявлены обвинения в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).
По версии следствия, с января по октябрь 2026 года фигурант дела потребовал 1 млн руб. у представителя коммерческой организации, которая проводила работы по проектированию строительного объекта. В случае отказа, считают правоохранители, глава учреждения угрожал не подписывать компании акты выполненных работ.