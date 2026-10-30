В СИЗО отправили директора «Управления капитального строительства» Новосибирска

По версии следствия, с января по октябрь 2026 года фигурант дела потребовал 1 млн руб. у представителя коммерческой организации, которая проводила работы по проектированию строительного объекта. В случае отказа, считают правоохранители, глава учреждения угрожал не подписывать компании акты выполненных работ.