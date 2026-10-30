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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Приволжье

Полиция изъяла около 600 литров алкоголя в кафе в центре Нижнего Новгорода

Полиция провела рейд в нескольких кафе в центре Нижнего Новгорода и изъяла почти 600 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Александр Миридонов / Коммерсантъ

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Нелегальный алкоголь обнаружили в заведениях на Нижневолжской набережной, в переулке Вахитова и Городецком переулке, а также на улице Рождественской, отмечается в сообщении.
В отношении юрлиц составили административные протоколы о нарушении правил продажи этилового спирта, а также требований к эксплуатации рекламных конструкций.
Владимир Зубарев