Цифровые сервисы для незрячих по нижегородской методике адаптируют 40 регионов

Еще одним приоритетным направлением цифровой инклюзии остается обучение пользователей: с 2021 года областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» совместно с Нижегородским госуниверситетом имени Н. И. Лобачевского и правительством развивает программы компьютерной и мобильной грамотности для незрячих людей. Обучение прошли около 1 тыс. человек, они освоили смартфоны, компьютеры и цифровые сервисы без зрительного контроля.