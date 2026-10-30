Цифровые сервисы для незрячих по нижегородской методике адаптируют 40 регионов
Разработанную в Нижегородской области экспертизу по адаптации веб-ресурсов для незрячих и слабовидящих пользователей используют около 40 регионов России, сообщили в региональном правительстве. Разработки были представлены на конференции ЦИПР в 2026 году.
Областным центром компетенций по безбарьерной цифровой среде выступает «Лаборатория инклюзивных технологий», рассказал губернатор Глеб Никитин. С 2023 года она сделала около 200 государственных и муниципальных сайтов доступными для слабовидящих, незрячих граждан и людей с нарушениями моторики рук. В их числе — портал областного правительства и МФЦ.
Еще одним приоритетным направлением цифровой инклюзии остается обучение пользователей: с 2021 года областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» совместно с Нижегородским госуниверситетом имени Н. И. Лобачевского и правительством развивает программы компьютерной и мобильной грамотности для незрячих людей. Обучение прошли около 1 тыс. человек, они освоили смартфоны, компьютеры и цифровые сервисы без зрительного контроля.
В регионе также развиваются программы обучения незрячих тестировщиков ИТ-сервисов, добавил министр цифрового развития Александр Синелобов. Выпускники одного из таких курсов презентовали на ЦИПР проекты по развитию доступности госсервисов. Участниками программы стали жители 21 региона России. Среди первых результатов — выпускник трудоустроился тестировщиком в банк.