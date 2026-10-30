Поезд насмерть сбил человека в Нижнем Новгороде
Поезд насмерть сбил человека в районе станции Высоково в Нижнем Новгороде вечером 29 октября. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.
По данным ведомства, погибший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист не успел предотвратить наезд.
По факту происшествия проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).