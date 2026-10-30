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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Приволжье

Поезд насмерть сбил человека в Нижнем Новгороде

Поезд насмерть сбил человека в районе станции Высоково в Нижнем Новгороде вечером 29 октября. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, погибший переходил железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист не успел предотвратить наезд.
По факту происшествия проводится доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ).
Владимир Зубарев