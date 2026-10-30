Прикамский завод получил евразийский патент на станцию аренды прицепов

Станция предназначена для самостоятельной аренды автомобильных прицепов. Сервис работает по принципу каршеринга: пользователи могут арендовать прицеп без личного взаимодействия с персоналом и оформления бумажных документов. Полученный патент защищает внешний вид и компоновку станции. Это позволит компании развивать сеть по единому стандарту и обеспечит правовую охрану разработки.