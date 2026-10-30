Прикамский завод получил евразийский патент на станцию аренды прицепов
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ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» (КРМЗ) получило евразийский патент на промышленный образец автоматической станции бесконтактной аренды автомобильных прицепов «Экспедиция». Разработка получила правовую охрану в восьми странах: в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Станция предназначена для самостоятельной аренды автомобильных прицепов. Сервис работает по принципу каршеринга: пользователи могут арендовать прицеп без личного взаимодействия с персоналом и оформления бумажных документов. Полученный патент защищает внешний вид и компоновку станции. Это позволит компании развивать сеть по единому стандарту и обеспечит правовую охрану разработки.
ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод» зарегистрировано в 1999 году. Предприятие производит нестандартные металлоконструкции и комплектующие с 1973 года. Автоприцепы под маркой «Экспедиция» предприятие выпускает с 2015 года. В июле завод поставил первую партию легковых автоприцепов в Монголию.
В 2025 году выручка ООО «Краснокамский РМЗ» составила 1,4 млрд руб., что на 8,4% ниже показателя 2024 года. Чистая прибыль сократилась с 83 млн до 17,2 млн руб.