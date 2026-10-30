Бетонщики, сварщики и машинисты вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов Петербурга
Бетонщики, арматурщики и каменщики стали лидерами рейтинга профессий по медианной предлагаемой зарплате в Санкт-Петербурге в сентябре 2026 года. Работодатели готовы платить специалистам этих направлений 163,8 тыс. руб. в месяц, следует из исследования hh.ru.
Второе место заняли сварщики и машинисты — для них медианная предлагаемая зарплата составила 150,3 тыс. руб. Монтажникам предлагали 149,8 тыс. руб., автослесарям и автомеханикам — 148,2 тыс. руб., водителям и экспедиторам — 127,1 тыс. руб.
В число высокооплачиваемых специалистов также вошли сервисные инженеры и инженеры-механики с медианной предлагаемой зарплатой 122,7 тыс. руб. и операторы станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которым предлагали 120,6 тыс. руб.
За год заметнее всего выросли зарплатные предложения для машинистов — на 30%. Для монтажников рост составил 24%, для сварщиков — 15%, для сервисных инженеров и инженеров-механиков — 11%.
В некоторых профессиях предлагаемые зарплаты существенно превышают ожидания соискателей. Наиболее заметная разница отмечена у машинистов: работодатели предлагают в среднем на 36,2 тыс. руб., или на 31,7%, больше, чем хотят получать кандидаты. У сварщиков, водителей, экспедиторов и монтажников разрыв составляет около 25%, у автослесарей и автомехаников — 24%.