Бетонщики, сварщики и машинисты вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов Петербурга

В некоторых профессиях предлагаемые зарплаты существенно превышают ожидания соискателей. Наиболее заметная разница отмечена у машинистов: работодатели предлагают в среднем на 36,2 тыс. руб., или на 31,7%, больше, чем хотят получать кандидаты. У сварщиков, водителей, экспедиторов и монтажников разрыв составляет около 25%, у автослесарей и автомехаников — 24%.