Саратов расширил платные парковки до вокзала
Это должно упорядочить трафик и сократить хаотичную стоянку в центре
С 30 октября в Саратове начинают работать новые участки платного парковочного пространства, включая Привокзальную площадь и улицы исторического центра. Мэрия объясняет решение необходимостью повысить оборачиваемость мест, хотя сборы системы пока не покрывают расходов на ее создание.
Сообщается, что платными станут парковка на 134 места у вокзала, участки на Вольской (от Московской до Большой Казачьей через Киселева), Кутякова (между Радищева и Горького), Радищева (от Московской до Кутякова), а также у дома 38/40 на Чапаева и на Ульяновской. Перечень утвержден постановлением мэрии №352 от 23 сентября 2026 года.
Плата взимается по будням с 8:00 до 20:00; ночью, в выходные, праздники и первые 15 минут после заезда парковка бесплатна. Для легковых автомобилей тариф составляет 30 руб. до получаса, 40 руб. до часа и 45 руб. свыше часа, для мотоциклов — 20–30 руб., для грузового и иного транспорта — 40–60 руб.
В администрации утверждают, что мера упорядочит трафик и сократит хаотичную стоянку в центре. Аналогичные задачи ставились при запуске первых 12 зон в июне 2025 года, когда в городе появилось около 250 платных мест.
Финансовый эффект реформы пока скромный. По данным на октябрь 2025 года, за первые месяцы работы парковки принесли бюджету 2,2 млн руб. при затратах на организацию около 46 млн руб. В августе 2026 года региональные СМИ сообщали о 20 млн руб. доходов от муниципальных парковок, но эта оценка может включать не только уличные зоны.
Правовая база к расширению готова: с июля 2025 года за неоплату и самовольное резервирование места предусмотрен штраф 1 тыс. руб., повторно — 1,5 тыс. руб. Оплата проходит через приложение «Горпарковки», QR-коды, СБП и SMS, контроль ведут камеры. Жители центра и льготники могут оформить бесплатное годовое разрешение; гордума в 2025 году поддержала освобождение от платы для многодетных семей.
Новые участки — третий этап парковочной реформы, обсуждавшейся в Саратове с 2015 года. После запуска первых зон власти говорили о 500 местах; теперь платное пространство дошло до вокзала, где площадка работала в тестовом режиме.