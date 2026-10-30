Саратов расширил платные парковки до вокзала

Сообщается, что платными станут парковка на 134 места у вокзала, участки на Вольской (от Московской до Большой Казачьей через Киселева), Кутякова (между Радищева и Горького), Радищева (от Московской до Кутякова), а также у дома 38/40 на Чапаева и на Ульяновской. Перечень утвержден постановлением мэрии №352 от 23 сентября 2026 года.