Липецкая структура «Черкизово» потеряла за год 1 млрд прибыли

Липецкое АО «Куриное царство» (входит в ГК «Черкизово») по итогам 2025 года получило 8,4 млрд руб. чистой прибыли, что на 10% ниже показателя предыдущего года. В 2024 году прибыль составляла 9,4 млрд руб. Таким образом, компания за год утратила около 1 млрд руб., следует из финансовой отчетности компании.

При этом выручка общества выросла на 14% — до 114 млрд руб. против 100 млрд руб. годом ранее. Одновременно увеличилась и себестоимость продаж: показатель достиг 92 млрд руб., что также на 14% выше уровня 2024 года, когда он составлял 80,3 млрд руб.

Дебиторская задолженность по итогам отчетного периода выросла на 27% — до 20 млрд руб. против 16 млрд руб. годом ранее. Кредиторская задолженность также увеличилась на 6% и составила 25 млрд руб. против 23 млрд руб. в предыдущем году.

По данным Rusprofile.ru, АО «Куриное царство» зарегистрировано в Ельце Липецкой области в ноябре 2005 года. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 1,5 млрд руб. Учредителем общества является ООО «Агропромышленный комплекс “Михайловский”», 99,41% которого принадлежит ПАО «Группа “Черкизово”», еще 0,59% — самому АО «Куриное царство». Гендиректор — Максим Зудин.

Группа «Черкизово» (ТМ «Петелинка», «Куриное царство») по итогам 2025 года заняла первое место среди крупнейших российских производителей мяса бройлеров, выпустив 1,109 млн т продукции в живом весе. За год компания увеличила объем производства на 5,5%, следует из данных Национального союза птицеводов (НСП).

В июле 2021 года структура группы «Черкизово» — липецкое АО «Куриное царство» — стала единственным участником торгов по продаже имущества ООО «Белая птица — Курск», находившегося в залоге у другой структуры холдинга — АО «Васильевская птицефабрика». За 5,3 млрд руб. компания приобрела имущественный комплекс в Горшеченском районе Курской области.

Анна Швечикова