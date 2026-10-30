Над Татарстаном ночью сбили БПЛА

Всего за ночь над российскими регионами перехватили и уничтожили 1043 беспилотника. БПЛА также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Московского региона.