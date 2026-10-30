В аэропортах Сочи и Краснодара задержали более 30 рейсов

В аэропорту Краснодара задерживались восемь рейсов на вылет и девять на прилет. Среди перенесенных вылетов — два рейса в Москву, а также рейсы в Дубай, Новосибирск, Санкт-Петербург, Стамбул и Казань. На прилет задерживались два рейса из Стамбула и два из Шарм-эш-Шейха, а также самолеты из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Дубая, Антальи и Екатеринбурга. Еще два рейса из Москвы были отменены.