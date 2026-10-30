В аэропортах Сочи и Краснодара задержали более 30 рейсов
Утром 30 октября в аэропортах Сочи и Краснодара произошли задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет были перенесены 16 рейсов, еще 17 задерживались на прилет. Кроме того, отменены четыре рейса — три из Москвы и один из Ярославля.
В аэропорту Краснодара задерживались восемь рейсов на вылет и девять на прилет. Среди перенесенных вылетов — два рейса в Москву, а также рейсы в Дубай, Новосибирск, Санкт-Петербург, Стамбул и Казань. На прилет задерживались два рейса из Стамбула и два из Шарм-эш-Шейха, а также самолеты из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Дубая, Антальи и Екатеринбурга. Еще два рейса из Москвы были отменены.
В Сочи корректировка расписания затронула рейсы по внутренним и международным направлениям. В частности, задерживались вылеты в Москву, Стамбул, Казань, Екатеринбург, Уфу, Анталью, Ульяновск, Саратов, Новосибирск и Санкт-Петербург. На прилет опаздывали самолеты из Москвы, Казани, Стамбула, Екатеринбурга, Самарканда, Новосибирска, Челябинска, Антальи, Санкт-Петербурга, Саратова, Уфы и Ульяновска.
Аэропорты Сочи и Краснодара продолжали работать без ограничений на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации сообщали о временных ограничениях в других воздушных гаванях, включая Казань, Самару, Ульяновск, Саратов, Пензу и московский авиаузел. Это могло повлиять на график полетов. Аэропорт Геленджика изменения в расписании не затронули.