В Ростовской области разрешений на работу иностранцам стали выдавать на 14% больше

Выдача патентов мигрантам из безвизовых стран за девять месяцев сократилась на 28–30%: оформлено 12 217 патентов, выдано 11 889. Отказов немного — 122 документа, около 1%, — главная причина в том, что у заявителя непогашенная или неснятая судимость за преступление, признаваемое таковым по российскому закону. Аннулировано 342 патента, причём их число за год снизилось на 23%; чаще всего документы аннулируют из-за неуведомления МВД о фактическом осуществлении трудовой деятельности.