В Ростовской области разрешений на работу иностранцам стали выдавать на 14% больше
В Ростовской области за девять месяцев 2026 года количество оформленных разрешений на привлечение иностранных работников и разрешений на работу увеличилось на 14%. Такую статистику «Ведомости Юг» предоставили в ГУ МВД России по Ростовской области. На 30 сентября оформлено 2900 документов, выдано 2463, отказано девяти заявителям, аннулировано 58.
Драйвером роста стали высококвалифицированные специалисты: им оформили 1559 разрешений, из которых 1268 выданы, — на 37% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Выдача патентов мигрантам из безвизовых стран за девять месяцев сократилась на 28–30%: оформлено 12 217 патентов, выдано 11 889. Отказов немного — 122 документа, около 1%, — главная причина в том, что у заявителя непогашенная или неснятая судимость за преступление, признаваемое таковым по российскому закону. Аннулировано 342 патента, причём их число за год снизилось на 23%; чаще всего документы аннулируют из-за неуведомления МВД о фактическом осуществлении трудовой деятельности.
Структура занятости иностранцев при этом мало изменилась: основная доля приходится на обрабатывающие производства — 46–47%, строительство — 19–24%, торговлю и ремонт автотранспорта и мотоциклов — 15%.