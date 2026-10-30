Спрос на апартаменты в Петербурге за восемь месяцев упал на 44%

В январе-августе 2026 года на первичном рынке апартаментов Санкт-Петербурга продали 1,3 тыс. лотов — на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средневзвешенная цена предложения в сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов в третьем квартале выросла на 5%, до 340 тыс. руб. за кв. м. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в Becar Asset Management.