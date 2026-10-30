Спрос на апартаменты в Петербурге за восемь месяцев упал на 44%
В январе-августе 2026 года на первичном рынке апартаментов Санкт-Петербурга продали 1,3 тыс. лотов — на 44% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом средневзвешенная цена предложения в сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов в третьем квартале выросла на 5%, до 340 тыс. руб. за кв. м. Об этом «Ъ Северо-Запад» сообщили в Becar Asset Management.
По данным компании, в сегменте псевдожилья средневзвешенная цена предложения, напротив, снизилась на 2%, до 541,5 тыс. руб. за кв. м. Общий объем экспозиции на первичном рынке апартаментов по итогам третьего квартала составил около 4 тыс. лотов в 66 проектах — на 6% меньше по количеству лотов, чем кварталом ранее.
В сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов за январь-август реализовали 990 лотов, что на 40% меньше год к году. Продажи псевдожилья сократились вдвое, до 313 лотов. Объем сделок по переуступке в сегменте инвестиционных отелей и сервисных апартаментов снизился на 85%, до 135 лотов.
По оценке партнера Becar Asset Management Ольги Шарыгиной, цены сдерживают от снижения высокая готовность объектов, маркетинговые инструменты девелоперов и себестоимость строительства. При этом компания отмечает сокращение числа новых проектов: за январь-сентябрь на рынок вышли восемь проектов на 1,41 тыс. лотов — на 25% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.