Жительницу Крыма в Краснодаре осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ

Как установил суд, россиянка, находясь за пределами страны и выступая против проведения специальной военной операции, нашла в интернете реквизиты для сбора средств в поддержку ВСУ и перевела на указанные счета деньги. Общая сумма переводов составила 1477 гривен, что эквивалентно 3224 руб.