Жительницу Крыма в Краснодаре осудили на 12,5 года за финансирование ВСУ
Краснодарский краевой суд приговорил 43-летнюю жительницу Крыма к 12,5 года колонии общего режима по делу о государственной измене. По версии обвинения, женщина перечислила 1,5 тыс. гривен на счета, предназначенные для финансирования Вооруженных сил Украины.
Как установил суд, россиянка, находясь за пределами страны и выступая против проведения специальной военной операции, нашла в интернете реквизиты для сбора средств в поддержку ВСУ и перевела на указанные счета деньги. Общая сумма переводов составила 1477 гривен, что эквивалентно 3224 руб.
Женщину признали виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Помимо лишения свободы, ей назначили штраф в размере 150 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на полтора года. Перечисленные на поддержку ВСУ средства конфискованы в доход государства.
Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в законную силу не вступил.