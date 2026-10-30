Администрация Ижевска утвердила заключение обсуждений нового Генплана

Новый Генплан могут принять в январе. В ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что 90% всех вопросов по новому Генплану связаны со строительством многоквартирных домов. В частности, обращения касались и Восточного поселка. Тогда градоначальник добавил, что там будет и индивидуальное жилье, и начнут развивать иные виды застройки.