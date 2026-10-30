Администрация Ижевска утвердила заключение обсуждений нового Генплана
В них приняли участие 1,1 тысячи человек
Завершились общественные обсуждения нового Генплана Ижевска. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета. В обсуждениях приняли участие 1,1 тыс. человек.
Напомним, сейчас в Ижевске действует Генплан от 2016 года. Разработкой нового документа занимался институт «Гипрогор». Обосновывая необходимость нового стратегического документа, власти указывали на изменения в законах и стратегии пространственного развития. Первые общественные обсуждения, проходившие с 10 по 17 июня, признаны несостоявшимися. Причиной стали технические ограничения официального сайта администрации и портала «Госуслуг». У участников дебатов не было равного доступа к материалам проекта. Вторые прошли с 30 сентября по 29 октября.
Новый Генплан могут принять в январе. В ходе прямого эфира на телеканале «Моя Удмуртия» глава Ижевска Дмитрий Чистяков рассказал, что 90% всех вопросов по новому Генплану связаны со строительством многоквартирных домов. В частности, обращения касались и Восточного поселка. Тогда градоначальник добавил, что там будет и индивидуальное жилье, и начнут развивать иные виды застройки.