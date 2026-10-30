Бывший орловский чиновник возглавил регоператора по обращению с отходами

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к главам муниципалитетов с просьбой наладить взаимодействие с новым руководством регоператора и оперативно решать возникающие проблемы. «Сергей Владимирович не понаслышке знает ситуацию в сфере обращения с отходами, он ее курировал. Поэтому прошу максимально оперативно погрузиться в текущее состояние, плюс смотреть кадровую составляющую»,— отметил господин Клычков, пожелав новому руководителю успехов.