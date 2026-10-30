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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Черноземье

Бывший орловский чиновник возглавил регоператора по обращению с отходами

Директором управляющей компании «Зеленая роща», которая является регоператором по обращению с ТКО в Орловской области, назначен бывший замглавы областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Шелехов. Об этом сообщили в правительстве региона.
Директор управляющей компании «Зеленая роща» Сергей Шелехов

Директор управляющей компании «Зеленая роща» Сергей Шелехов

Правительство Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к главам муниципалитетов с просьбой наладить взаимодействие с новым руководством регоператора и оперативно решать возникающие проблемы. «Сергей Владимирович не понаслышке знает ситуацию в сфере обращения с отходами, он ее курировал. Поэтому прошу максимально оперативно погрузиться в текущее состояние, плюс смотреть кадровую составляющую»,— отметил господин Клычков, пожелав новому руководителю успехов.
С конца сентября «Зеленой рощей» управляло АО «Корпорация развития Орловской области», которое выступает единственным учредителем общества. С июня 2025 года пост директора занимал Александр Семенов.
О том, как «Зеленая роща» стала регоператором по обращению с ТКО, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».
Алина Морозова