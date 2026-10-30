В Оренбуржье суд рассмотрит уголовное дело обвиняемого в убийстве пасынка
Подозреваемый утопил ребенка в ванной
Оренбургский областной суд принял к производству уголовное дело 22-летнего жителя Бузулука, которого обвиняют в убийстве малолетнего с особой жестокостью из хулиганских побуждений и в истязании несовершеннолетнего в беспомощном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как установило следствие, в ночь на 6 января 2026 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения не менее 30 раз ударил годовалого пасынка руками по разным частям тела, а затем утопил его в ванной. Чтобы уйти от ответственности, он попытался представить произошедшее как несчастный случай.
Мать ребенка в момент преступления была дома и спала, но на крики сына не отреагировала.
По данным прокуратуры, обвиняемый и раньше бил малолетнего, а также запрещал его кормить. Незадолго до трагедии он схватил и бросил на кровать пасынка, из-за чего тот ударился головой о батарею. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда младенец зимой оставался в одном подгузнике на полу веранды без отопления.
Фигуранта уголовного дела задержали и арестовали. Заседание назначено на 10 ноября.