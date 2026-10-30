В Оренбуржье суд рассмотрит уголовное дело обвиняемого в убийстве пасынка

По данным прокуратуры, обвиняемый и раньше бил малолетнего, а также запрещал его кормить. Незадолго до трагедии он схватил и бросил на кровать пасынка, из-за чего тот ударился головой о батарею. Кроме того, были зафиксированы случаи, когда младенец зимой оставался в одном подгузнике на полу веранды без отопления.