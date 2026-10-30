В Махачкале могут подключить все многоквартирные дома к отоплению до 6 ноября

Вопросы организации отопительного сезона обсудили на совещании на базе «Махачкалатеплосети». Участники рассмотрели графики подачи тепла и координацию работы организаций, отвечающих за подключение домов к теплоснабжению. В частности, была отмечена необходимость постоянного взаимодействия с диспетчерскими службами.