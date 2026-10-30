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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале могут подключить все многоквартирные дома к отоплению до 6 ноября

В Махачкале со 2 по 6 ноября планируют обеспечить отоплением все многоквартирные дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Вопросы организации отопительного сезона обсудили на совещании на базе «Махачкалатеплосети». Участники рассмотрели графики подачи тепла и координацию работы организаций, отвечающих за подключение домов к теплоснабжению. В частности, была отмечена необходимость постоянного взаимодействия с диспетчерскими службами.
Константин Соловьев