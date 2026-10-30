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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

Жизнь в Индустриальном районе, какая она?

Индустриальный район давно стал одним из крупнейших городских центров со своей инфраструктурой. Здесь соседствуют образовательные и спортивные учреждения, культурные пространства и места для отдыха. Такое разнообразие позволяет выстраивать повседневную жизнь в пределах привычного района, не отказываясь ни от городского ритма, ни от возможности провести время на природе.
Балатово – один из микрорайонов Индустриального района Перми с давно сложившейся городской историей. В отличие от новых городских территорий, где инфраструктура развивается одновременно с застройкой, в Балатово уже сформировались важнейшие сценарии для повседневной жизни. Здесь в шаговой доступности торгово-развлекательные комплексы «Столица» и «Планета», бассейн «Олимпия» и спорткомплекс им. В. П. Сухарева с футбольным полем, теннисными кортами, баскетбольной и волейбольной площадками, дворцы культуры, фитнес-центры, поликлиники, школы и детские сады, а для прогулок и отдыха на свежем воздухе – сад имени В. Л. Миндовского и Балатовский парк.
Район сохраняет привычный уклад жизни, но продолжает развиваться, адаптируясь к потребностям современного города. Развиваются дорожные сети и транспортные развязки, совершенствуется транспортная доступность. С появлением новой развязки с улицей Строителей дорога до центра города в любое время суток сейчас занимает максимум 15 минут на машине.
Обновляются общественные пространства – благоустройство сада имени В. Л. Миндовского для повседневных прогулок и отдыха и появление обновленного Пермского зоопарка. Новая жилая застройка также становится частью дальнейшего развития исторического района.
Именно так появился новый проект – Клубный дом на Баумана. Его современная архитектура дополняет уже сложившуюся городскую среду, не меняя ее сути: рядом остаются знакомые места, привычные маршруты и все то, что делает Балатово комфортным для жизни.
Ул. Баумана, 25д – адрес, в котором уже есть своя история!
Девелопер PAN City Group1 строит семейный «Клубный дом на Баумана»2, в котором современная архитектура сочетается с вниманием к главному: комфорту человека и качеству повседневной жизни.
Это история не о создании окружения с нуля, а о появлении нового дома, нового качества жизни в уже знакомом районе, где все необходимое остается рядом и сочетается с приватностью собственного пространства.
Небольшое количество квартир в доме и на этаже, отсутствие студий, трехуровневый паркинг, гранд-лобби3, кирпичные наружные стены, благородная архитектура в изящной неоклассике, цветущий двор и, конечно, соседи со схожими жизненными ценностями. Здесь слово «клубный» – не маркетинговый эпитет, а действительно важная особенность самого дома.
Выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru, и узнайте подробности у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07.
Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также в развитии сети технопарков.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru.

3 Гранд-лобби/лобби – (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха.

ООО СЗ "СИТИ Проект"Реклама