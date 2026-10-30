Виктор Рашников проверил ход строительства хоккейной академии «Металлург»
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников провел выездное совещание на строительной площадке хоккейной академии «Металлург». Масштабный спортивный объект, возводящийся на территории городского курорта «Притяжение», находится в финальной стадии готовности — специалисты подрядной организации оценивают ее в 99%, сообщает пресс-служба компании.
За полтора года в Магнитогорске возвели комплекс площадью 16,5 тыс. кв. м. На данный момент строители завершают внутреннюю отделку и оснащение помещений. Под одной крышей комплекса объединены две ледовые площадки европейского стандарта: основная арена на 1,2 тыс. зрительских мест, которая станет домашней для команды ВХЛ «Магнитка», и тренировочный каток. Инфраструктура включает 18 технологичных раздевалок, бросковую зону с искусственным покрытием, а также четыре специализированных зала для общефизической подготовки. Жилой корпус для 122 иногородних воспитанников, открытый в 2024 году, соединен с тренировочным комплексом теплым надземным переходом. В хоккейной школе «Металлург» занимаются более 600 юных спортсменов в возрасте от пяти до 17 лет. Ввод нового комплекса в эксплуатацию централизует подготовку резерва и закроет потребность в тренировочном времени. Открытие академии запланировано на 18 декабря.