Виктор Рашников проверил ход строительства хоккейной академии «Металлург»

За полтора года в Магнитогорске возвели комплекс площадью 16,5 тыс. кв. м. На данный момент строители завершают внутреннюю отделку и оснащение помещений. Под одной крышей комплекса объединены две ледовые площадки европейского стандарта: основная арена на 1,2 тыс. зрительских мест, которая станет домашней для команды ВХЛ «Магнитка», и тренировочный каток. Инфраструктура включает 18 технологичных раздевалок, бросковую зону с искусственным покрытием, а также четыре специализированных зала для общефизической подготовки. Жилой корпус для 122 иногородних воспитанников, открытый в 2024 году, соединен с тренировочным комплексом теплым надземным переходом. В хоккейной школе «Металлург» занимаются более 600 юных спортсменов в возрасте от пяти до 17 лет. Ввод нового комплекса в эксплуатацию централизует подготовку резерва и закроет потребность в тренировочном времени. Открытие академии запланировано на 18 декабря.